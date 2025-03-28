living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة موظفي الإدارة العامة: لاقرار زيادة فورية وعادلة للرواتب

28
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه: "تتقدم الرابطة بمناسبة الاعياد المجيدة، بشخص رئيسها وليد جعجع والهيئة الادارية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكل العاملين في الإدارات العامة خصوصا، وجميع اللبنانيين عموما، وهي فرصة لتأكيد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها".

أضاف البيان: "وفي هذا السياق، تستنكر الرابطة التصريحات والمواقف الأخيرة الصادرة في وزارة الخارجية، وتؤكد على ضرورة المحاسبة العادلة وفق الأصول القانونية، بعيدًا من أي شكل من أشكال التشهير أو الاستهداف الشخصي وتؤكد إن الحفاظ على المؤسسات وهيبتها مسؤولية جماعية تتطلب معالجة حكيمة قائمة على الشفافية".

وجدد الدعوة إلى "تعديل الدوام الرسمي بحيث يكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بما يراعي التوازن بين متطلبات العمل والحقوق الأساسية للموظفين، ويخاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم. إن تحسين بيئة العمل هو خطوة أساسية نحو تعزيز الإنتاجية وتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يجب أن يكون في صدارة أولويات الإدارة".

وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، جدّدت الرابطة مطالبتها بـ "إقرار زيادة فورية وعادلة على الرواتب، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار"...

وختم البيان: "إنّ الرابطة تهيب بجميع المعنيين، التجاوب مع هذه المطالب المشروعة، وتؤكد أنّ أي استمرار في تجاهل حقوق الموظفين سيكون له انعكاسات سلبية على الأداء الإداري العام. كما تحتفظ الرابطة بحقها في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والتحركات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المحقة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout