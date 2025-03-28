رابطة موظفي الإدارة العامة: لاقرار زيادة فورية وعادلة للرواتب

A + A -

صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه: "تتقدم الرابطة بمناسبة الاعياد المجيدة، بشخص رئيسها وليد جعجع والهيئة الادارية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكل العاملين في الإدارات العامة خصوصا، وجميع اللبنانيين عموما، وهي فرصة لتأكيد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها".

أضاف البيان: "وفي هذا السياق، تستنكر الرابطة التصريحات والمواقف الأخيرة الصادرة في وزارة الخارجية، وتؤكد على ضرورة المحاسبة العادلة وفق الأصول القانونية، بعيدًا من أي شكل من أشكال التشهير أو الاستهداف الشخصي وتؤكد إن الحفاظ على المؤسسات وهيبتها مسؤولية جماعية تتطلب معالجة حكيمة قائمة على الشفافية".

وجدد الدعوة إلى "تعديل الدوام الرسمي بحيث يكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بما يراعي التوازن بين متطلبات العمل والحقوق الأساسية للموظفين، ويخاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم. إن تحسين بيئة العمل هو خطوة أساسية نحو تعزيز الإنتاجية وتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يجب أن يكون في صدارة أولويات الإدارة".

وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، جدّدت الرابطة مطالبتها بـ "إقرار زيادة فورية وعادلة على الرواتب، بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار"...

وختم البيان: "إنّ الرابطة تهيب بجميع المعنيين، التجاوب مع هذه المطالب المشروعة، وتؤكد أنّ أي استمرار في تجاهل حقوق الموظفين سيكون له انعكاسات سلبية على الأداء الإداري العام. كما تحتفظ الرابطة بحقها في اتخاذ كافة الخطوات القانونية والتحركات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المحقة".