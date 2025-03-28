فرنسا: مستعدون لمساعدة لبنان للردّ على الطرح الأميركي

A + A -

مرلين وهبة -

غادر المبعوث الدولي الفرنسي جان إيف لودريان لبنان أمس، في انتظار وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قصر الإليزيه اليوم. والسؤال المطروح، ماذا تضمّنت مهمّة لودريان؟ ولماذا تأتي زياراته دائماً قبل الاستحقاقات الدقيقة بـ 24 ساعة، كما حصل سابقاً قبيل التمديد لقائد الجيش وقبيل جلسة الانتخابات الرئاسية، وجاءت الآن قبل 24 ساعة من تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي؟ والسؤال الأهم هو، هل إنّ مهمّة لودريان مالية ظاهرياً؟ أم أنّ هدفها سياسي بامتياز؟ وبغضّ النظر عن المحادثات التي أجراها مع الرؤساء الثلاثة، التي تناولت التحضير لمؤتمر باريس وزيارة عون لفرنسا وأيضاً الإعمار، هل صحيح أنّ مهمّته الأساسية كانت لمناقشة الطرح الأميركي تشكيل لجان جديدة للمفاوضات؟

في السياق، تحدّث مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ«الجمهورية» عن مهمّة لودريان، كاشفاً أنّها تضمّ كافة الأمور التي ذُكِرت، بدءاً بالملف المالي، مروراً بالتحضير لزيارة عون للإليزيه اليوم والمؤتمر المنوي عَقدِه من أجل لبنان بعد أشهر، وصولاً إلى الطرح الأميركي المتعلّق بتشكيل لجان جديدة للمفاوضات.

في الشأن المالي، لفت المصدر نفسه إلى أنّ فرنسا لم تطرح أسماء بالنسبة إلى حاكمية مصرف لبنان، والقصة ليست تفضيل اسم على آخر، وغير صحيح ما يتمّ التداول به عبر الإعلام، بل ما يهمّ فرنسا أن تتمكن الحكومة من تعيين حاكم أصيل، على أن يكون الاسم مطمئناً للمجتمع الدولي وللقطاع المصرفي العالمي.

أمّا بالنسبة إلى طرح فرنسا اسم سمير عساف، فأوضح المصدر الديبلوماسي الفرنسي نفسه، أنّه بحُكم العلاقة الخاصة بين عساف والرئيس إيمانويل ماكرون، طُلِب من الأخير المساعدة في إقناع عساف بتسلُّم المنصب، إلّا أنّ عساف اعتذر عن قبول المهمّة، وهذا ما نقلته الإدارة الفرنسية إلى لبنان. بمعنى أنّ عساف لم يكن مرشح فرنسا.

بالعودة إلى مهمّة لودريان الفعلية، أوضح المصدر نفسه: «أنّها لمواكبة لبنان في المسار الإصلاحي، لكنّها أيضاً تضمّنت الملفات الإقليمية. وقد عرض لودريان على عون المساعدة في ما يتعلق بالردّ على الطرح الأميركي، وتحديداً في موضوع إنشاء لجان جديدة للمفاوضات، خصوصاً أنّ فرنسا حاضرة أساساً ضمن فريق آلية المراقبة، بالتالي فقد عرض لودريان مساعدة فرنسا في الردّ على الطلب الأميركي في حال احتاج لبنان أي مساعدة في هذا الإطار، خصوصاً أنّ فرنسا موجودة أيضاً، ليس فقط ضمن آلية المراقبة، بل ضمن الـ700 جندي فرنسي الثابتين في قوات «اليونيفيل»، لافتاً إلى أنّ «فرنسا يمكنها التعاون مثلاً في صوغ الردّ اللبناني على الطلب الأميركي»، نافياً ما يُتداوَل عن أنّ لودريان «حذّر لبنان من عدم الرضوخ إلى المطلب الأميركي!».

بري: باختصار الإعمار

عن جولة لودريان وزيارته تحديداً لعين التينة لفت المصدر إلى أنّ لودريان امتنع عن الكلام بعد اللقاء، لكنّ السفير الفرنسي هيرفي ماغرو اختصر جوّ اللقاء بكلمة وهي «الإعمار»، بما يعني أنّ أولويات الرئيس نبيه بري كانت واضحة واختصرها السفير الفرنسي بكلمة واحدة تُعبِّر عن أولويات رئيس مجلس النواب.

وفي السياق، لفت المصدر الديبلوماسي الفرنسي لـ«الجمهورية» إلى أنّ مهمّات لودريان لم تنتهِ، بمعنى أنّها ليست فقط مهمّة رئاسية وليس صحيحاً أنّها انتهت فور انتخاب رئيس جمهورية للبنان، موضّحا أنّ لودريان يبقى المبعوث الرسمي الرئاسي للبنان المكلّف من ماكرون ومهمّاته مستمرة، وأنّها كانت قبلاً رئاسية لأنّ الشغور كان عنوان المرحلة، إلّا أنّ مهمّته ما زالت مستمرة طبيعياً، وقد تحوّلت في المرحلة الحالية مواكبة للعهد الجديد والحكومة في المشروع الإصلاحي الذي يتضمّن عناوين كثيرة وكبيرة ومنها الإصلاح في القطاع المالي المصرفي، ومن هنا يمكن أيضاً وضعها في سياق المؤتمر الذي سيُعقد في بيروت أو في باريس لدعم لبنان من أصدقائه والدول المانحة والدول العربية، على أن يتلاقى هذا المؤتمر مع الأولويات التي وضعتها الحكومة. فيما تترقّب الدولة الفرنسية خطة الحكومة الإصلاحية وخطة العمل واستراتيجياتتها وأولوياتها للبدء بالتحضير لأعمال المؤتمر، خصوصاً أنّ الحكومة اللبنانية أدرى بالمطالب الملحّة للبنان وبالأولويات، ليُعلن من بعدها عن توقيت وبرنامج المؤتمر المقرّر انعقاده قبل نهاية السنة.

الانتخابات البلدية

وإلى ذلك، أكّد المصدر نفسه، أنّ إنجاز الانتخابات البلدية يعكس إشارة إيجابية للمجتمع الدولي ومن ضمنها فرنسا. وإذا كانت الخطة موجودة بالنسبة إلى الاستحقاق البلدي، أي بوجود خطة واضحة لإنشاء الـ«ميغا سنتر» وغيرها بالنسبة إلى اعادة بناء الأبنية المهدّمة في القرى الجنوبية، فإنّ فرنسا جاهزة للمساعدة، والتاريخ أثبت أنّ المجتمع الدولي يكون دائماً جاهزاً عندما يتلمّس نيات لبنانية صادقة لتنفيذ خطط إصلاحية فعلية.