إرتفاع كبير بدرجات الحرارة واحتمال أمطار رعدية...

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يؤثر مرتفع جوي على لبنان ويستمر اليوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة تدفق رياح حارة من فرق شمال افريقيا.

وتنحسر هذه الكتل غدًا مع ارتفاع كبير بالحرارة واحتمال لبعض الامطار الرعدية والمحلية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٣١ ساحلًا وبين ١٠ و٣٠ بقاعًا وبين ١٥ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مستقر غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة

- الرياح: شرقية ليلًا شمالية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: متقلب مع احتمال امطار محلية، الجو غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، والحرارة وتتراوح بين ١٤ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الاحد: متقلب مع احتمال ضئيل لامطار محلية، الجو غائم جزئيًا خاصةً قبل الظهر مع تشكل ضباب، والحرارة وتتراوح بين ١٤ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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