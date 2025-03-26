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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع تل أبيب

26
MARCH
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: محمد شقير-

قال مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة تدفع لبنان لاتفاق مع إسرائيل، يكون «أقل من التطبيع» و«أكبر من اتفاقية الهدنة»، موضحاً أن المقصود به يكمن في ضبط الحدود على نحو لن يسمح لـ«حزب الله» باستخدام سلاحه.

 

وأكد المصدر أن «واشنطن تدرك جيداً وجود استحالة أمام لبنان لتطبيع علاقاته بإسرائيل، وهي تضغط عليه بعدم اعتراضها على الخروق الإسرائيلية شرطاً للتوصل إلى اتفاق».

 

وتأتي هذه المعلومات قبيل زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس إلى بيروت، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، في ظل رفض رسمي لبناني لتطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية.

 

وأكد المصدر أن إسرائيل «تعطّل الجهود الحكومية لسحب سلاح الحزب، بمواصلة خرقها اتفاق وقف النار، ولا يرى في المقابل جدوى للحملات السياسية التي استهدفت رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية موقفه من سلاح الحزب».


الشرق الأوسط
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