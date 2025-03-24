اليكم تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

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صدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البيان التالي:
تعلن وزارة الداخلية والبلديات عن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات وفقاً للتالي:
* في جبل لبنان بتاريخ ٤ أيار ٢٠٢٥.
* في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ ١١ أيار ٢٠٢٥.
* في بيروت، البقاع وبعلبك - الهرمل بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.
* في لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٢٥.
على أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنتخابات في كل محافظة.
https://x.com/MOIM_Lebanon/status/1904137348943585660