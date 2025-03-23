"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة الراحلة هدى شديد!

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كشفت الصحافية ليندا مشلب في حديث للـLBCI عن قصص مختلفة ومرتبطة بالزميلة هدى شديد ومرضها وجوانب مختلفة من شخصيتها.



وبأسف عميق وتأثر شديد، تحدثت ليندا عن شخصية هدى المميزة والقوية، فهي "الجبّارة" التي تحدّت المرض حتى الرمق الأخير وعاشت الألم بشكل رهيب.



ومدحت ليندا مشلب شخصية صديقتها هدى شديد قائلة: "السياسة ما فاتت معها بالزمالة".



وشرحت ليندا مشلب أنه في اللحظات الأخيرة، رفعت هدى شديد يدها وسألت الحاضرين: "أنا عم بحلم شي؟"، وطلبت من ليندا أن تؤدي أغنية "يا جبل البعيد" وحاولت أن تغنيها معها.



وتمسّكت هدى شديد بإرادة الحياة بشكل لا يوصف، وعبّرت ليندا مشلب عن قساوة خبر الوفاة فرحيلها سيترك أثرًا كبيرًا في نفوس عائلتها ورفاقها.