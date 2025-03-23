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"بمناسبة عيد الأم"... فطور من تنظيم هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر بحضور السيدة شانتال عون

23
MARCH
2025
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نظمت هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر فطوراً بمناسبة عيد الأم، بحضور السيدة شانتال عون باسيل ومشاركة فعاليات البلدات والقضاء وأمهات المنطقة.

وكانت خلال الفطور كلمة للسيدة شانتال عون جاء فيها:
"الام بالنسبة لي هي المحبة
لبتحب بتعطي... لبتعطي بتربي... لبتربي على المحبة والعطاء بينشأ على يديها جيل عنده قيم وأخلاق، جيل بنّاء ما بدمّر. للأسف نحنا عايشين بعالم بينقصوا محبة عالم طغي عليه الظلم الأنانية والعنف بكل أنواعه".

وأضافت باسيل: "المحبة مش ضعف هي قوة وعنفوان وصلابة وشهادة للحق.
صحيح في أمهات أنجبت وربت، لكن في نساء لم تنجب وربت ونشأ عل يديها أجيال...
الامومه هي فكر وقلب.. هي الارزة المغروسة في الأرض هي الانتماء، هي الوطن.. الامومة بتصنع رجال ونساء من بناة الوطن.
الامومه والابوة هني نفس الشعور ونفس المسؤولية.
الام هي كل شيء وليست كل شيء، الاب كل شيء وليس كل شيء هني بيتكاملوا وما بيتنافسوا".

ووجهت كلمة للسيدة ناديا الشامي عون قالت فيها "انت الارزة الشامخة التي ربتنا تحت أغصانها، وأشكرك على كل شيء". كما ووجهت رسالة إلى السيدة أمية باسيل والدة النائب جبران باسيل، شاكرة إياها ولافتة إلى كل ما قدمته وما واجهته

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