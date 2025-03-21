قماطي: الضغوطات الأميركية يمكن أن توصل البلد لحرب أهلية

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رأى عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، في حديث لإذاعة "صوت الحرية"، إلى أن واشنطن تريد أن يكون لبنان مستعمرة أميركية، مشيراً إلى أن الضغوطات الأميركية يمكن أن توصل البلد إلى فوضى وحرب أهلية، لكن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لا يريدون تهديد الاستقرار في لبنان.



وفي حين لفت إلى أن الحزب أعطى الحكومة فرصة غير محددة الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الخروقات، أوضح أن "القدرات العسكرية للمقاومة لا تزال جاهزة وقوية للتصدي لأي عدوان عندما يحين الوقت"، معتبراً أن إسرائيل تريد توسيع المنطقة العازلة وواشنطن لا تحترم الصيغة اللبنانية.