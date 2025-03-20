أمطار ورياح قوية وحرارة باردة جدا.. حتى هذا اليوم

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يؤثر على لبنان منخفض جوي يحمل معه أمطار ورياح قوية خصوصا في الشمال وحرارة باردة جدا، حيث تبلغ ذروتها بين الليلة وصباح غد الجمعة. وتتساقط‬ الثلوج على ارتفاع الـ٨٠٠ ~٩٠٠ متر عند ذروة الهطول. يضعف المنخفض يوم الجمعة وينكفئ تدريجيا مع تقدم الوقت.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٢ ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غير مستقر وبارد وممطر وتتساقط الثلوج نهارا على الـ١٠٠٠متر، يتدنى مستواها ليل الخميس - الجمعة الى ٨٠٠ - ٩٠٠ متر عند ذروة الهطول

- الرياح: جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: سيئ

- حال البحر: مرتفع الموج (٣ امتار) وحرارة سطح المياه ٢٠

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غير مستقر وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج نهارا على ١٠٠٠ ~١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٦ و١٤ساحلا وبين -١ و٦ بقاعاً وبين صفر و٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر وبارد غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٨ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٨ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.