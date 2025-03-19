قوى الامن: توقيف سارق درّاجات آليّة في الرّوشة بالجرم المشهود

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم لا سيّما تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلاف أنواعها، والنّشل والسّلب، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حوالى السّاعة 02،45 من فجر تاريخ 17-03-2025، بشخص يقوم بجرّ درّاجة آليّة لون أسود في محلة الروشة، ويدعى ف. ع. (مواليد عام 1999، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرمي نشل وتجارة مخدّرات.

بالتحقيق معه، تبيّن أنّه أقدم السّاعة 23،00 من تاريخ 16-03-2025، على سرقة الدرّاجة الّتي كان يقوم بجرّها من محلة الحمراء قرب مستشفى نجّار بعد خلع مقودها والسّير بها الى محلّة ميناء الحصن، ومن بعدها الى محلة الروشة حيث تم توقيفه. واعترف بقيامه خلال الشهر المنصرم بسرقة /3/ دراجات آليّة أخرى، من مناطق مختلفة في بيروت. كما أقرّ بتعاطيه المخدّرات، وببيع الدرّاجات المسروقة مقابل شراء مواد مخدّرة.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على لفافة تبغ تحتوي على كميّة من حشيشة الكيف، ومبلغ /360/ دولارًا أميركيًّا، و/1،250،000/ ليرة لبنانيّة.

سُلّمت الدرّاجة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ف. ع.)، وأودع القطعة المعنيّة، بناء على إشارة القضاء المختصّ".