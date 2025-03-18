بعد استئناف العدوان على غزة.. بيان للحزب!

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دان حزب الله بشدة استئناف العدو الصهيوني عدوانه الهمجي على قطاع غزة، مستهدفًا الأطفال والنساء والمدنيين العزل، في ظل حصار خانق وتجويع متعمد يشكّل انتهاكًا فاضحًا لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

واعتبر الحزب أن قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بنسف وقف إطلاق النار وإعادة إشعال الحرب، بشراكة تامة مع الإدارة الأميركية ووسط صمت دولي مخزٍ، يكشف مجددًا الوجه الإجرامي لهذا الكيان الغاصب، الذي لا يلتزم بأي تعهدات أو اتفاقات، كما يؤكد أن الإدارة الأميركية ليست سوى شريك مباشر في سفك دماء الفلسطينيين وسلب حقوقهم.

وإزاء هذا التصعيد الخطير، يؤكد حزب الله وقوفه الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية وأهل غزة الصامدين، ويدعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح التواطؤ الأميركي الصهيوني في هذه الحرب الإجرامية، كما يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لوقف هذه المجازر المتواصلة بحق شعب أعزل.

وأضاف: إنّ العدو الذي عجز عن تحقيق أهدافه رغم حربه الوحشية المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، لن ينجح في كسر إرادة المقاومة أو طمس القضية الفلسطينية، وستبقى غزة رمزًا للصمود، وفلسطين القضية المركزية للأمة، وشعبها نموذجًا للنضال في سبيل الحق والمقدسات.