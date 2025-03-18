لكزس تكشف النقاب عن مركبتها LX700h الجديدة كلياً المزوّدة بابتكارات هايبرد استثنائية ضمن سلسلة LX

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· أول مركبة LX كهربائية على الإطلاق تعكس مفهوم "السهولة والرقي على أي طريق"

· نظام هايبرد جديد قوي يوفر أداءً استثنائيا على التضاريس الوعرة

· نمط قيادة لكزس المطوّر يضمن تجربة استثنائية على الطرقات الممهّدة والوعرة

· المركبة مزوّدة بآخر التقنيات بما في ذلك أحدث نظام لكزس للسلامة بلاس+ لمزيد من الطمأنينة

في إطار سعيها المستمر لتقديم تجارب استثنائية وتلبية التطلعات المتنوعة والمتغيرة للعملاء، تفخر شركة لكزس بالكشف عن تحسينات جديدة في سلسلة LX، وتعلن عن إطلاق مركبتها الكهربائية الجديدة LX 700h التي تمثل إضافة نوعية في التزامها بتحقيق الحياد الكربوني، إذ تجمع ما بين نظام الـ "هايبرد" المطور حديثا والموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة التي لطالما اشتهرت بها مركبات لكزس LX.

ومنذ تأسيسها عام 1989، اعتادت لكزس على الابتكار من خلال تقديم تقنيات ترتقي بتجربة القيادة وترسي معايير جديدة للفخامة والأداء. وأصبحت سلسلة LX، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 1996 كمركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات، تجد قبولا واسعا في أكثر من 50 دولة حول العالم. لذلك فإن المركبة الجديدة LX 700h، المزودة بنظام الـ "هايبرد" للمرة الأولى تسهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع الحفاظ على الموثوقية والتنوّع الذي يتوقعه العملاء.

وتعليقا على ذلك، قال السيد تاكامي يوكو، كبير مهندسي لكزس إنترناشيونال والمسؤول عن تطوير المركبة الجديدة: " في عام 2021 خضعت مركبة لكزس LX لتغيير كامل بناءً على مفهوم "نمط قيادة لكزس"، ونالت إشادة واسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون لذلك بصدق. ومع ذلك، شكّل هذا الطراز تحديًا ضمن مجموعة لكزس، حيث كان الطراز الوحيد الذي لم يتوفر بخيار كهربائي، رغم التزامنا بتحقيق مجتمع محايد للكربون. لذلك حرصنا خلال تطوير المركبة على مواصلة الالتزام بالموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة، التي تميزت بها طرازات LX السابقة، حتى مع إدخال التقنيات الكهربائية."

وأضاف السيد يوكو: "كان هدفنا الرئيسي هو ضمان التشغيل الآمن والموثوق، وتمكين العملاء من العودة لمنازلهم بأمان مع الحفاظ على تجربة القيادة الحقيقية التي تتميز بها لكزس. لذلك فإن الهدف الذي استطعنا تحقيقه هو تطوير نظام هايبرد موازٍ للسلسلة السابقة إلى جانب تحديث منصة الأطر الهيكلية العالمية الجديدة (GA-F). لذلك ندعوكم لتجربة مركبة لكزس LX الجديدة، التي تم تصميمها بعناية وشغف من قبل فريق التطوير لدينا، حيث نستهل فصلا جديدا من رحلتنا مع المركبات الـ “هايبرد" الكهربائية ".

يتميز نظام الدفع الـ"هايبرد" المطوّر حديثًا بدمج مولد كهربائي (MG) مع محرك سداسي الأسطوانات ذي شاحن توربو مزدوج بسعة 3.5 لتر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 10 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين تشغيل المحرك والمولد الكهربائي. ويحافظ هذا النظام على الميزات الأساسية، مثل نظام الدفع الرباعي الدائم، وعلبة تروس منخفضة المدى تدعم محول عزم الدوران الذي يساعد المركبة على تقديم تجربة قيادة سريعة الاستجابة وممتعة.

وتضمن العديد من التحسينات الهيكلية الجديدة استمرارية تميّز أداء ومتانة LX. فقد تم تصميم دعامة عرضية مبتكرة خصيصًا لدعم الوزن الإضافي لنظام الدفع الـ"هايبرد"، مع الحفاظ على انخفاض مركز الثقل لتعزيز الثبات. كما تمت ترقية حامل المحرك الخلفي لتعزيز المتانة، فيما يساعد الإطار الاحتياطي الذي أعيد تصميمه على تحسين وضع البطارية دون التأثير على زاوية المسار.

يقدم طراز LX 700h تسارعًا قويًا وسلسًا بفضل الجمع بين عزم المحرك الكهربائي والمحرك ذي شاحن التوربو المزدوج. كما يتم تعزيز الأداء على الطرقات الوعرة بشكل أكبر من خلال إضافة قوة المحرك إلى النطاق المنخفض لأول مرة في لكزس، مما يسمح بالتحكم الدقيق في دواسة الوقود في ظروف التضاريس الصعبة. ويكمل نظام اختيار التضاريس المتعددة هذه المنظومة، مما يوفر تحكما واستقرارا استثنائيين عبر التضاريس المتنوّعة.

وتستمر لكزس في تحسين "نمط قيادة لكزس" وتعزيزه لإيجاد مزيج سلس من خفة الحركة على الطرقات الممهّدة والوعرة. فالتحسينات مثل تعديلات مبرد المحرك، تعمل على زيادة الاستجابة لتوجيه المقود دون المساس بمفاصل العجلات. كما تعزز الدعائم المُقوّاة للوحة العدادات على تحسين سماكة الحوامل مما يساعد على زيادة مستوى الثبات أثناء القيادة ودقة الإحساس بالتوجيه. وتعمل وسائد تثبيت المقصورة الجديدة للحد من الاهتزازات منخفضة التردد، مما يضمن راحة استثنائية أثناء القيادة ويعزز الإحساس بالفخامة في كل رحلة.

يُحدث إدخال الطراز الـ"هايبرد" نقلة نوعية في تجربة القيادة، إذ يجلب وظائف متطورة ومعدات مبتكرة تعزز الأداء والراحة عبر جميع الفئات، سواء الهايبرد أو المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. كذلك تم تزويد مركبات لكزس LX بلوحة عدادات رقمية LCD مقاس 12.3 بوصة توفر عرضًا فائق الوضوح للمعلومات الأساسية أثناء القيادة، مثل جهد البطارية الإضافية وضغط زيت المحرك. كما يمكن للسائقين تخصيص الشاشة لتشمل ميزات مثل مقياس تعزيز السرعة أو حالة شحن البطارية في الطرازات الهايبرد.

وكما هو الحال في جميع طرازات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات طراز LX. فيُمكِن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال "نظام لكزس للسلامة بلاس+" الذي يشمل نظام المساعدة الاستباقية في القيادةPDA، الذي يتوقع المخاطر مثل عبور المشاة والعقبات غير المتوقّعة، مما يوفر دعما للمكابح أو التوجيه في الوقت المناسب. بدوره يمتلك نظام الأمان قبل التصادم PCS القدرة على اكتشاف حالات التصادم المحتملة ويوفر تحذيرات أو مكابح آلية. كذلك يقوم نظام الاستجابة لسلوك السائق بمراقبة سلوكه، وينشّط تدابير السلامة مثل أضواء التنبيه والتباطؤ التدريجي والاتصال بخدمة الطوارئ عند الحاجة.

بدوره، يضيف نظام Lexus Teammate الراحة مع نظام Advanced Drive لتقليل التوتر في الازدحام، فيما يساعد نظام Advanced Park على ركن المركبة بدقة. وكل هذه الميزات تؤكد الالتزام بالسلامة وتوفير تجربة القيادة السلسة.

كما تقدم لكزس نظام التحكم التلقائي في تشغيل مكيف الهواء الخلفي، الذي تم تصميمه لتعزيز كفاءة التبريد في البيئات ذات درجات الحرارة العالية، كما يقوم بضبط مكيف الهواء الخلفي تلقائيا ويزيد تدفق الهواء عند ارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال استكمال تبريد البطارية بهواء المكيف، فإن هذا النظام يساعد في الحفاظ على الأداء الأمثل، مما يضمن التشغيل الموثوق به حتى في المناخات ذات درجات الحرارة العالية.