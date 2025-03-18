living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اشتباكات وتوتر ليلا.. الهدوء يعود إلى مخيم البداوي ووادي النحلة!

18
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يسيطر الهدوء الحذر على مخيم البداوي وبلدة وادي النحلة المجاورة والمناطق المحيطة بهما بعد ان وقعت ليلاً  وفجر اليوم اشتباكات اسفرت عن سقوط جريح ووقوع اضرار مادية وسط اجواء من التوتر والاستنفار سادت المنطقتين.

ودفع ذلك الجيش اللبناني الى التدخل بعد استقدام تعزيزات من اجل ضبط الوضع ومنع تفاقمه وملاحقة المتسببين بالاشكال. 

وفجر ا فجر الجيش قنبلتين في البداوي بعد العثور عليهما إثر الاشكال بعد كشف الخبير العسكري عليهما تفاديًا لاي ضرر.

وأصدر إتحاد العشائر العربية بيان دعا فيه جميع الأطراف في منطقة وادي النحلة إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد حفاظًا على سلامة الأهالي وحقن الدماء "، كما أكد"  دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في ضبط الأوضاع وإعادة الهدوء مشددًا على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ورفض السلاح المتفلت الذي يهدد السلم الأهلي".
وناشد البيان القيادات السياسية والاجتماعية" تحمل مسؤولياتها ومعالجة أسباب التوتر بروح وطنية داعيًا إلى التكاتف ووحدة الصف لحماية المجتمع وضمان استقراره" .

وكانت الاشتباكات قد نشبت اثر توقيف شبان من وادي النحلة ومصادرتهم شاحنة مساعدات وحصص غذائية نقدمها السفارة الايرانية سنويا الى اهالي مخيم البداوي. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout