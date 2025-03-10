وجهاء ومشايخ علويون: لوقف الإبادة وسحب المسلحين الأجانب من الساحل وسوريا!

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أصدرت مجموعة من المشايخ والوجهاء العلويين السوريين البيان التالي:

بتكليفٍ من مشايخ علويين لهم قيمة اعتبارية وتمثيلية كبيرة نيابةً عن المجلس الاسلامي العلوي الأعلى وعدد من المثقفين والناشطين

إلى أصحاب الـضمير الحي في سوريا والعالم

أنا بما أمثله بناءاً على تكليف من وجهاء وأعيان ومثقفين من الطائفة العلوية

وكوني سليل أحد مراجع العلويين التاريخي العلامة سليمان الأحمد

وحفيد شاعرهم الكبير بدوي الجبل

المدعو عدنان الأحمد

مازالت حملات القتل والإبادة مستمرة في الساحل السوري ومازالت صرخات الضحايا تملا الأصداء و جثامينهم تملأ شوارع مدننا وقرانا. من هنا نتوجه لأصحاب الضمير الحي

في العالم بتبني ما يلي:

1. وقف هذه الإبادة بشكل فوري وسحب كل الفصائل

باختلاف انتمائهم من مدن وقرى الساحل السوري

2. اخراج جميع المسلحين الأجانب من الساحل السوري ومن سوريا بشكل عام

3. تشكيل وحدات من عناصر محلية في جميع مناطق العلويين لمشاركة الامن العام بحماية القرى والاحياء

4. تكليف لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحري عن المجازر التي ترتكب حاليا واخلاء سبيل المعتقلين او تحويل تهم واضحة اليهم امام محاكم عادلة.

5. وقف التحريض الطائفي ووضع قانون يحاسب عليها في سوريا ودول اللجوء

6. دخول المنظمات والهيئات الدولية إلى الساحل السوري وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للأهالي

7. قيام المنظمات الدولية بمساعدة أهالي الضحايا بدفن ذويهم حسب طقوسهم الدينية.

في النهاية ، نطالب الجميع باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أمن المنطقة الساحلية وفق القوانين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.