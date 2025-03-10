عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 آذار 2025

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الأخبار: الاحتلال يرسّم حدوداً جديدة في الجنوب: مواقع وخنادق ومناطق عازلة و«خطّ أبيض» جديد

«لا إنقاذ ولا إصلاح من دون إعادة الإعمار» | قاسم: المقاومة مستمرة في الميدان وستُخرِج المحتل

سوريا: تطهير طائفي معلن



النهار: الاختبار الداهم من سوريا... ماذا بعد الصمت؟ التعيينات الأمنية الخميس رهن توافق الرؤساء



الجمهورية: أحداث "الساحل" تفرز نزوحًا جديدًا

مجازر سوريا ومخاطر لبنان

اللواء: تحضيرات حكومية لجلسة الخميس.. واتصالات مع واشنطن للجم الاستفزازات الإسرائيلية

قاسم ينتقد أداء وزير الخارجية.. والجيش يطوق اشكالاً بين لبنانيين وسوريين في العاقبية

الديار: دفع لإنجاز التعيينات الأمنيّة هذا الأسبوع... وإسم توافقي للأمن العام

عكار ملاذ العلويين الفقراء الفارين من المجازر

البناء: هزات ارتدادية للزلزال السوري والبطريرك اليازجي للشرع: أوقفوا المجازر فورا / التهديد اليمني بفتح جبهة البحر الأحمر يحرّك عجلة التفاوض لاستئناف الاتفاق / قاسم: المقاومة لن تدع الاحتلال في المناطق المحتلة… والاتفاق جنوب الليطاني

l'orient le jour: Week-end sanglant en Syrie : ce que l’on sait

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الشرع: فلول النظام السابق يحاولون جرّ سوريا لحرب أهلية



الأنباء الكويتية: دخان التعيينات يتصاعد.. ترشيح ضابط من «البقاع» لخلافة مدير المخابرات