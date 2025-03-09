"حراك المعلمين المتعاقدين" حيا المعلم في عيده وناشد كرامي إعطاءه حقوقه

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حيا منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور "أرواح المعلمين والطلاب الذين ارتقوا شهداء كضريبة دفعها هؤلاء لإتمام فضيلة العلم والتعلم، وتحية للمعلمين المتعاقدين والملاك والمستعان والاجرائي الذين ضحوا ولا يزالون إن في العطاء اليومي الكبير أو في الأجر المادي الزهيد، وتحية ممتزجة بالوجع إلى المعلمين المتعاقدين الصابرين المحتسبين الذين تغيب عنهم حقوقهم في يوم عيدهم وجيوبهم فارغة من حقوقهم".

وحيا وزيرة التربية ريما كرامي "طالبين منها إنهاء إشكاليات حقوقنا كلها، فهي وعدتنا بوضع قرار رفع أجر الساعة على جدول أعمال جلسة نهار الخميس المقبل في 13 آذار".