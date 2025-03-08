موجة نزوح سوري جديد إلى لبنان!

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استعادت القرى والبلدات الحدودية في عكار مشاهد النزوح السوري عام 2011، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل السوري، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية العلوية في محافظة اللاذقية.

وعلى وقع انتشار الأخبار والفيديوهات على وسائل التواصل حول مجازر في عدد من البلدات، نزحت أعداد كبيرة من العائلات السورية وعائلات لبنانية مقيمة في المقلب الآخر من الحدود باتجاه قرى وبلدات سهل عكار. ومنذ ظهر أمس، شهدت بلدات السماقية، حكر الضاهري، المسعودية، والحيصة دخول مئات النازحين الهاربين من نار الفتنة المذهبية، الذين غصّت بهم شوارع القرى والبلدات العلوية عند مقلب النهر الكبير الشمالي، كما توجّهت أعداد كبيرة منهم إلى أقاربهم في جبل محسن الذي شهد حالة استنفار لاستقبال النازحين وتأمين مأوى لهم.

في المقابل عمّ التوتر منطقة وادي خالد الحدودية التي استفاقت على فيديوهات لمسلحين أعلنوا النفير العام تأييداً لـ«هيئة تحرير الشام» واستعدادهم لمؤازرتها عسكرياً في أي منطقة كانت، ما أثار توتراً بسبب محاذاة قرى وبلدات وادي خالد للشريط الحدودي السوري ذي الغالبية العلوية، والذي يضم قرى السماقيات، الناعم، دبين، الجوبانية، لفتاية، أم الميس، أم الدوالي، بعيون، مراسيا وحديدة.

وأصدرت فاعليات وادي خالد بياناً أكّدت فيه «رفض أي شكل من أشكال الظهور المسلح تحت أي مسمى»، مشدّدة على «الالتزام بسلاح الشرعية اللبنانية المتمثّل بالجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة». وشدّدت على أن منطقة وادي خالد «لن تكون خاصرة رخوة للدولة السورية الشقيقة ونتمنى لها الأمن والأمان بقيادة الرئيس أحمد الشرع»، مؤكدة «الوقوف خلف الجيش اللبناني بضبط الحدود من عبور مخربين أو أسلحة».

مختار بلدة حكر الضاهري علي العلي الذي انهمك مع وجهاء البلدات في استقبال مئات النازحين الذين عبروا النهر الكبير سيراً على الأقدام، ناشد الدولة اللبنانية «التحرك فوراً لإغاثة النازحين خصوصاً أن غالبيتهم من اللبنانيين المقيمين في سوريا». وأضاف: «أستضيف في منزلي ستين شخصاً، ولا نعلم كيف نتدبّر أمورنا. الوضع مأساوي للغاية ونطالب الدولة بالتحرك فوراً لحمايتنا وإغاثة مواطنيها». فيما أكّد نازحون أن أعداداً كبيرة من النازحين في طريقها إلى لبنان هرباً مع تصاعد التوتر.