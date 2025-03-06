قتيل و4 جرحى من بينهم طفل في اشكال عائلي

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الشاب ر. د قضى متأثرا بجروحه، بعد إصابته بطلق ناري من سلاح حربي في رأسه، خلال إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار بين أفراد من عائلة ديب، في محلة المنكوبين، الواقعة بين منطقة البداوي ومحلتي جبل محسن والملولة في طرابلس.

كما أصيب طفل و3 أشخاص أحدهم حاله الصحية حرجة، ونقلوا جميعا إلى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج.

وعلى الأثر، دخلت قوة من الجيش بآلياتها إلى المنطقة لضبط الوضع.

وطالب الأهالي بـ"منع المسلحين من الهروب إلى فنيدق ومخيم البداوي، خوفا من امتداد التوتر إلى مناطق أخرى"، مؤكدين "ضرورة فرض الأمن".