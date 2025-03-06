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بعد رفعه مُشطوباً.. "المجلس الوطني للعَلَم اللبناني": اعتداء سافر على رمز الوطن!

6
MARCH
2025
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صدر عن المجلس الوطني للعَلَم اللبناني البيان الآتي:

"يدين المجلس الوطني للعَلَم اللبناني بشدة الاعتداء السافر على رمز الوطن، المتمثل برفع العلم اللبناني مُشطوباً في ساحة الشهداء، وسط بيروت.

إن هذا الفعل، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشكّل إهانة لقيم الدولة اللبنانية وانتهاكاً واضحاً لقدسية العَلَم الذي يجمع اللبنانيين تحت رايته.

إن العَلَم اللبناني ليس مجرد قطعة قماش، بل هو رمز وحدة الشعب وسيادة الوطن، ولا يمكن القبول بأي تصرف يمسّه أو يشوهه تحت أي ذريعة. إن المساس بالعَلَم هو مساس بهيبة الدولة، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.

يطالب المجلس الوطني للعَلَم اللبناني الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات هذا الفعل المشين ومحاسبة المسؤولين عنه، لما يمثّله من اعتداء على الهوية الوطنية. كما يدعو اللبنانيين إلى التعبير عن مطالبهم بوسائل تحافظ على الرموز الوطنية وتعزز وحدتنا بدل تشويهها.

لبنان باقٍ، وعَلَمه سيبقى عالياً مرفرفاً كما كان دائماً، رمزاً للكرامة والسيادة".

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