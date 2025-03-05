الشرق الأوسط السعودية: "إسرائيل" تواصل ملاحقة قادة حزب الله

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

استأنفت إسرائيل ملاحقة عناصر «حزب الله» في العمق اللبناني، إذ اغتالت قيادياً قالت إنه يتولى قيادة القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة للحزب، ما يعني أنه أرفع قيادي يتم اغتياله منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن «مسيّرة إسرائيلية» استهدفت سيارة «في بلدة رشكنانيه (تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن الحدود) في قضاء صور، كانت مركونة إلى جانب منزل»، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وتبنّى الجيش الإسرائيلي اغتياله. وقال إنه يدعى خضر هاشم، وإنه لعب في إطار وظيفته في قيادة القوة البحرية بقوة الرضوان «دوراً واسعاً في نقل الوسائل القتالية في المجالات البحرية إلى (حزب الله) وفي التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية للحزب في المجال البحري الإسرائيلي».