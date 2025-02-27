"نحنا وصّلنا حالنا لهون"...وزير الخارجية: "لم نصل الى القدس ولم نسند غزة ولم نحرّر لبنان"!

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تمنى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في حديث للـmtv أن "يكون مستقبل سوريا أفضل بعدما عاناه الشعبان السوري واللبناني من نظام الأسد ونطمح لعلاقات ندية وعدم التدخل بشؤون الآخر، وبدأنا بالحديث عن إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري وإعادة النظر بمعاهدة اﻷﺧﻮة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وعلى قائمة جدول أعمالي زيارة سوريا" بحسب تعبيره.

وكشف رجّي عن أن "الطيران الإيراني عاد إلى لبنان عشية تشييع السيدين الشهيدين السييد حسن نصرالله و السيد هاشم صفي الدين بإذن خاصّ من رئيس الجمهورية وباتفاق مع مديرية الطيران المدني وبضمانات خارجية"، مؤكدًا أن "هناك تهديد مباشر للبنان بعملية عسكرية ضد المطار في حال هبوط طائرات معينة وسلامة الناس مهمة".

ورأى الوزير أنه "لن نستطيع إخراج " إسرائيل " بالقوة ورأينا أننا لم نصل الى القدس ولم نسند غزة ولم نحرّر لبنان إنما سنحرّره عبر المجتمع الدولي الذي يطالبنا باحترام القرار 1701 الذي لا ننفذه بالكامل".

وشدد رجّي على أنه "ليس ممنوعاً على إيران تقديم مساعدات لإعادة الإعمار إنما المطلوب أن تعطي هذه الاموال للدولة اللبنانية وهناك عقوبات يجب أن نراعيها".

وشرح الوزير أنه "لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار إنما كل البنود واضحة لا سيما القرار 1701 وأما بما يتعلّق برسالة الضمانات الأميركية لإسرائيل فـ"نحنا وصّلنا حالنا لهون" ".