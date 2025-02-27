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كتب الممثل يوسف حداد: غادة عون

ما منستاهلك

بزيادة علينا هؤلاء السماسرة والمرتشين والتابعين عبيد المال من سياسيين وقضاة وضباط واعلام واعلاميين

انتي قاضية الشرف والعدل ونصرة المظلوم والكف النظيف ومخافة الله ونحن ادمنّا الظلم والقهر والاستعباد ومخالفة القانون وتبجيل المجرم والازعر والمرتكب والفاسد الناهب المهرّب

بعرف حزنك ووجعك لانو تركناكي بس نحنا كمان متروكين لهذه العصابة الحقيرة الفاسدة المشلشة المجرمة تبتلع الاخضر واليابس وتتفرج ع وجع الناس وانهيار القيم والمبادئ وضياع الوطن.

ارتاحي لانك ارضيتي ربك ع امل نكفي مع امثالك الشرفاء رغم ندرتهم ونسترد الوطن من مزارع المذاهب والطائفيين الانذال.

كل الحب سيدتي.