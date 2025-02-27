living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دمشق بوجه الاعتداءات: الحكومة تغيب... وإعلامها يصمت

27
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: صفاء صلال-

بعد ليلة دامية من الضربات الإسرائيلية على محيط ريف دمشق ومدينة درعا، استفاق السوريون، أمس، على خليط من الأنباء المتضاربة حول دخول آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى عدد من القرى في درعا وريفها، أو عدم دخولها، وسط صمت حكومي سوري، وغياب كامل للإعلام الرسمي المتمثّل بـ«التلفزيون السوري» و«الوكالة الرسمية السورية للأنباء» (سانا).

 

وفيما سُمعت أصوات هدير الطائرات الحربية الإسرائيلية بوضوح في أرجاء العاصمة، تلتها أصوات متقطّعة لدوي انفجارات ضخمة، تبيّن لاحقاً أن أحدها ناتجٌ من استهداف مقر الفرقة الميكانيكية الأولى السابقة للجيش السوري المنحل في منطقة الكسوة في ريف دمشق والتي ضمت سابقاً «فوج الـ141» للمدفعية، وباتت اليوم مقراً للفرقة الثانية للقوات التابعة للإدارة الجديدة، والتي تستخدمها كنقطة لجمع الأسلحة، بحسب المعلومات المتقاطعة الواردة من مصادر محلية تحدثت إلى «الأخبار».

 

كما استهدفت الطائرات، وفقاً للمصادر، عدداً من الدبابات السابقة ومربض مدفعية معطوباً، وعقب ذلك توغل جيش الاحتلال من محور قرية عين البيضة القريبة من بلدة جباتا الخشب وتل الأحمر شمالي بلدة خان أرنبة.

 

نفت مصادر الأنباء المتداولة حول وصول القوات الإسرائيلية إلى قرية تسيل في الريف الغربي لدرعا

ولم تتوقف العربدة الإسرائيلية على ريف دمشق، بل طاولت 4 غارات أخرى نقاطاً متفرقة من ريف درعا؛ إذ قصفت الطائرات تل الحارة في ريف درعا الغربي بضربات جوية متتالية، بالتزامن مع الدفع بدبابات «الميركافا» من المحور الشرقي للقنيطرة حيث منطقة نبع الصخر، والتوغل بحدود 10 كم للوصول إلى بلدة البكار في حوض اليرموك.

 

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى «الأخبار»، فإن القوى البرية التي دخلت تلك المناطق، نفّذت تفجيرات في عدد من المناطق العسكرية السابقة، وعلى رأسها مقر «اللواء 12» السابق التابع لـ«الفرقة الخامسة»، وكتيبة التسليح السابقة بمنطقة في بصرى الحرير، ومطار زراعي قديم. و

 

تلت ذلك ضربة جوية استهدفت ثكنة عسكرية سابقة في محيط مدينة إزرع في ريف درعا الشرقي.

 

وأكدت المصادر أنها «عاينت توغل قوات الاحتلال بدبابتين وعدد من السيارات والآليات العسكرية من قرية صيدا جولان في اتجاه ريف درعا الغربي وصولاً إلى عدد من النقاط في محيط قرية البكار».

 

وفي الوقت نفسه، نفت المصادر الأنباء المتداولة حول وصول القوات الإسرائيلية إلى قرية تسيل في الريف الغربي لدرعا، لافتة إلى أن «قوة إسرائيلية وصلت إلى ثكنة عسكرية غرب المدينة، وبعد ساعات انسحبت منها».

 

وبالتزامن مع العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في الجنوب، تظاهر عدد من الشبان في ساحة الأمويين وسط دمشق، رافضين الضربات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ومطالبين بالسماح لهم بالتطوع للدفاع عن أرضهم. وردّد هؤلاء هتافات من مثل: «الموت ولا المذلة عن درعا ما رح نتخلى»، وطالبوا حكومة بلادهم بالرد على العدو؛ كما رفعوا لافتات كُتب عليها «أرضنا ليست غنيمة وأرواحنا ليست وليمة».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout