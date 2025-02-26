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بشرى سارة بشأن رواتب الأسلاك العسكرية

26
FEBRUARY
2025
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أعلنت وزارة المال، اليوم الأربعاء أنها قامت بتحويل رواتب الأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان، حيث سيكون بإمكانهم الحصول عليها عبر مصارفهم الخاصة اعتباراً من الغد.

كما أفادت الوزارة أنها ستُحيل غداً الخميس رواتب القطاع العام إلى مصرف لبنان ليتمكن الموظفون من قبضها بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وفي سياق آخر، استقبل وزير المال ياسين جابر في مكتبه في الوزارة سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تهنئة، حيث جرى خلالها عرض للخطوات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المال، وللمشاريع القائمة بين الوزارة والمؤسسة الفرنسية AFD في إطار التحضير لموازنة العام 2026.


وأعرب السفير ماغرو عن استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلق للحكومة اللبنانية ولمقاربتها الإصلاحية، مؤكداً جهوزية الدولة الفرنسية لتوفير كل مساعدة على المستويات السياسية والتقنية.

كما كشف السفير عن اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونيته المساعدة في إنشاء صندوق لدعم عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن لبنان عازم على إظهار شفافية في موضوع الإصلاحات.

 

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