إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري بانزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي على جسر الدورة باتجاه نهر الموت، ما أدى إلى أضرار مادية، فيما يعمل دراج من مفرزة سير الجديدة على معالجة الحادث.

وفي سياق آخر، لا تزال بعض الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وتشمل:

عيناتا – الأرز

كفرذبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير الضنية

الهرمل – القبيات

معاصر الشوف – كفريا

تنورين الفوقا – حدث الجبة

أما طريق ضهر البيدر، فهي سالكة حاليًا للسيارات ذات الدفع الرباعي، في حين أن طريق ترشيش – زحلة مقطوعة بسبب تشكل طبقة من الجليد.