living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهيئة السياسية للتيار: العدو يُجهِض محاولات وقف إطلاق النار والرد اللبناني باستنهاض الدولة وانتخاب رئيس

1
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت التطورات وأصدرت البيان الآتي:

1 - تتقدم الهيئة السياسية من حزب الله ومن جميع اللبنانيين بالعزاء باستشهاد السيد حسن نصرالله، وتعتبر ان الخسارة والحزن الكبيرين يتطلّبان منا جميعاً مزيداً من الصمود حافزاً للحفاظ على لبنان.
ان جميع الوقائع تؤكّد ان حكومة العدو هي التي تجهض كل المحاولات لوقف اطلاق النار وهي لا تخفي نواياها باحتلال اراضٍ لبنانية وهذا بحدّ ذاته خطر وجودي من الضروري ان يوحّد اللبنانيين في معركة الحفاظ على السيادة الوطنية.
ويرى التيار أن إعادة إستنهاض الدولة هي التصدي الحقيقي لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين دعا بعضهم الى إزالة لبنان من الوجود وهدّد آخرون بالتنصل من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية فضلاً عن أن وقاحة أحدهم بلغت حدّ الإعلان عن رغبة الكيان بإنشاء نظام جديد في لبنان.

2 - يعتبر التيار أن الرَّد اللبناني الأقوى على العدوان الإسرائيلي هو الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة تكوين السلطة من خلال التوافق على إسم الرئيس ، إذ لم يعد من مجال للحؤول دون الوصول اليه، وان جميع الشكليات والاعتبارات تسقط امام اولوية وجود رئيس يجمع اللبنانيين ويوحدّهم لحماية لبنان من اسرائيل وبناء الدولة فيه.

3 - يدعو التيار حكومة تصريف الأعمال الى تحمّل مسؤولياتها في إيواء جميع المهجرين لأنه من غير المقبول أن يبقى لبناني واحد من دون سقف وفراش وطعام . وفيما يرى التيار ان جميع الوزراء يقومون بواجباتهم افرادياً، الا ان ذلك لم يعد كافياً من دون خطّة كاملة للدولة بمعاونة المجتمع الدولي يهدف الى معالجة اوضاع اللبنانيين النازحين، وعودة السوريين النازحين الى بلدهم تخفيفاً للأعباء عن كاهل الدولة وقطاعاتها وامكاناتها.
كما يناشد التيار جميع مناصريه وكل المواطنين الى فتح قلوبهم وايديهم وبيوتهم لمساعدة اخوتهم اللبنانيين واظهار ان العيش الواحد هو واقع لبناني معاش.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   