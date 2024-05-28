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بيان "هام" من المديرية العامة للشؤون العقارية...

28
MAY
2024
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جددت المديرية العامة للشؤون العقارية تذكير أصحاب المعاملات في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان إلى أنها ككل يوم جمعة تفتح أبوابها أمامهم هذا الأسبوع أيضاً الجمعة في 31 أيار 2024 لتسليم الدفعة التاسعة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة العاشرة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود 2024.

كما تعلن المديرية أن رئيس المكتب العقاري المعاون في الشوف (الكائن مكتبه في أمانة السجل في بعبدا) سوف يستقبل نهار الأربعاء والخميس والجمعة في  29- 30و31 أيار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة. كما أنه سوف يتم تسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في الشوف بتسليم الإفادات العقارية نهار الإربعاء والخميس والجمعة في 29-30و31 أيار 2024 واستلام طلبات اظهار الحدود.

كما وتُعلن أن:

- رئيس المكتب العقاري المعاون في بعبدا سوف يستقبل نهاري الخميس والجمعة في 30 و31 أيار 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وسوف يقوم بتسليم جميع أوامر القبض الغير مدفوعة. كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في بعبدا نهار الخميس في 30 أيار بتسليم الافادات العقارية.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يقوم نهار الأربعاء في 29 أيار باستلام معاملات جديدة فقط لعمليات فك التأمين. كما سوف تقوم أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية يوم الجمعة الواقع في 31  أيار 2024.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الأولى ورئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 31 أيار 2024 جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل الجمعة الواقع  في 31 أيار 2024 جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات أو صور عن نظام الملكية الخ... 
 
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية،  WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم "آخر الأخبار" للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2x50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا - عاليه - الشوف)
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتا السجل العقاري في جونية - جبيل)
 
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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