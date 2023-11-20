بعد اختطاف الحوثيين للسفينة التجارية... إيران تنفي هذا الامر!

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على اتهام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لها بالضلوع في عملية اختطاف جماعة الحوثي في اليمن لسفينة في البحر الأحمر الأحد، ووصف المتحدث باسم الوزارة هذه الاتهامات بـ"الباطلة"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإثنين.

وقال ناصر كنعاني: " هذه الاتهامات باطلة. لقد أعلنا مرارا أن فصائل المقاومة في المنطقة تمثل نفسها وتتخذ قراراتها وتتصرف وفقا لمصالح شعوبها"، على حد زعمه.

وكان مكتب نتنياهو نشر في وقت سابق الأحد بياناً على صفحته على "إكس"، "تويتر" سابقاً، قال فيه: "تدين إسرائيل بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية". وتابع: "وكانت السفينة المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية قد اختطفت بتوجيه من إيران من قبل ميليشيا الحوثي اليمنية".

وختم المكتب بالقول: "هذا عمل آخر من أعمال الإرهاب الإيراني ويشكل قفزة في عدوان إيران على مواطني العالم الحر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب دولية فيما يتعلق بأمن الممرات الملاحية العالمية".

والأحد، قالت إسرائيل إن جماعة الحوثي اليمنية احتجزت سفينة شحن مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، مضيفة أن الحادث ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.

وأعلن الحوثيون احتجاز سفينة في تلك المنطقة ووصفوها بأنها إسرائيلية. وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان إن الجماعة "تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي"، دون الإشارة إلى الرواية الإسرائيلية.من جهتها، أدانت الحكومة اليابانية "بشدة" استيلاء الحوثيين على السفينة وناشد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الاثنين، السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سعيهم للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر، موضحاً أنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة "غالاكسي ليدر"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأكد متحدث باسم شركة "نيبون يوسين" اليابانية المعروفة أيضاً باسم (أن.واي.كيه) التي تدير السفينة إنه تم الاستيلاء على سفينة حاملة للسيارات في البحر الأحمر وإن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.

وذكرت صحيفة "نيكي" اليابانية أن طاقم السفينة يضم 22 فرداً بينهم بلغاريون وفلبينيون. وأشارت إلى عدم وجود أي مواطنين يابانيين.

وفي السياق، قال مسؤول عسكري أميركي "نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب".

ويطلق الحوثيون، وهم من حلفاء طهران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع حماس التي تقاتل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال زعيم الحوثيين، الأسبوع الماضي، إن قواته ستشن مزيدا من الهجمات على إسرائيل ويمكنها استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويطلق الحوثيون، وهم من حلفاء طهران، صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامناً مع حماس التي تقاتل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال زعيم الحوثيين، الأسبوع الماضي، إن قواته ستشن مزيداً من الهجمات على إسرائيل ويمكنها استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.