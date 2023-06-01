العدو يتحرّش في شبعا

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في وقت متأخّر من ليل أمس، وفي ظلّ الاستنفار الإسرائيلي العام خلال المناورة الجارية، أبلغ جيش العدو قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب، عزمه إزالة «خرق» مزعوم، عند مزرعة بسترا في مزارع شبعا، حيث لا خطاً أزرق مع الأراضي اللبنانية المحتلة. في المقابل، استنفر الجيش اللبناني عناصره في المنطقة، فيما يُتوقّع أن يقدم العدو اليوم على محاولة إزالة «الخرق»، ما يُنذر باحتمال وقوع توتّر عسكري في المنطقة، في ضوء الموقف اللبناني الذي يعتبر هذه الأراضي لبنانيةً محتلّة، وبالتالي لا خرق مزعوماً في المكان.