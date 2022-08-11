على خلفية فرار أحد الموقوفين... مستشفى الزهراء يعلّق!

A + A -

صدر عن مستشفى الزهراء - مركز طبي جامعي، بيان جاء فيه، "توضيحا لما يتم تداوله عبر العديد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أحداث حصلت في مستشفى الزهراء على خلفية فرار أحد الموقوفين، فإن المستشفى، يؤكد أن عملية الفرار التي حصلت إنما هي موضع متابعة من القوى الأمنية في عهدة القضاء المختص ولا صحة على الاطلاق لكل التأويلات التي رافقت تغطية الخبر المذكور لا سيما لجهة حصول استقالات في المستشفى".



وأضاف البيان، "إن المستشفى يطلب من كافة وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة واستيقاء المعلومات من مصدرها الصحيح وتصر على نشر هذا البيان انطلاقا من حق الرد المكرس قانونا".



وتابع، "إن المستشفى يعتبر كل ما يطالها ما هو الا محاولات يائسة وبائسة لثنيها عن مسيرة التقدم التي تشهدها على كل المستويات الطبية والبحثية والأكاديمية والإدارية".