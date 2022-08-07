نداء من شركة "بيبلوس" للكهرباء إلى المشتركين لديها.. ماذا فيه؟

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أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لامتياز شركة كهرباء جبيل في بيان، "ضرورة الاستمرار بالتقنين الذاتي لنتمكن من الاستمرار بتأمين 22/24 ساعة للمناطق التجارية والسياحية، تشجيعا لبرنامج السياحة الوطنية التي اطلقتها وزارة السياحة، و20/24 ساعة للمناطق السكنية".

وأعربت عن أسفها أنه "ما زالت هناك نسبة 5 في المئة من المشتركين يستهلكون الطاقة بواسطة الديجنكتورات ويرفضون تحويل اشتراكهم الى عداد، فهم يستهلكون الطاقة بشكل عشوائي غير مقبول نهائيا، وباحتساب معدل استهلاكهم فإنهم يستهلكون عشرة اضعاف عما يستهلكه المشترك العادي بالعداد".

وأعلنت أنه "سيتم تركيب عدادات لهؤلاء المشتركين بمبادرة من الادارة خلال أيام معدودة، ومن يمتنع عن ذلك سنضطر لإلغاء اشتراكه".

وأكدت انه "إذا أصبح مئة بالمئة من المشتركين لديهم عدادات يصبح بامكاننا تأمين اكبر عدد ساعات من التيار ويمكن ان نصل الى 24 ساعة يوميا شرط الالتزام بالتقنين الذاتي".