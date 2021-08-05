بالأرقام- "الريجي" تعلن اسبوعيا اسعار السجائر الوطنية... وهذه آخر الأسعار

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اصدرت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" لائحة الأسعار المعتمدة منها لبيع السجائر الوطنية التي تنتجها ، ودعت المواطنين الى ابلاغها بأي مخالفة من رؤساء البيع لهذه الأسعار. اضغط هنا للاطلاع على لائحة الأسعار

ووضعت "الريجي" في تصرف المواطنين رقما هو 144878-70

مخصصا للشكاوى المتعلقة بالأسعار لدى رؤوساء البيع ، واعدة باتخاذ الإجراءات المناسبة

في حق المخالفين.

و أعلنت في هذا الأطار انها أوقفت تموين ١٥ رئاسة بيع لمخالفتهم لائحة الأسعار.

واشارت"الريجي" الى أنها ستصدر هذه اللائحة اسبوعيا ، سعيا منها الى ضبط الأسعار والحؤول دون التلاعب بها.