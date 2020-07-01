living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“اوتيل ديو” تفتح تحقيقاً.. من نقل “كورونا” الى المستشفى؟

1
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، البيان الآتي:

 

"بعد ظهور حالة كوفيد-19 في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأسبوع الماضي، أجرت الإدارة تحقيقا خلص إلى أن أحد الزوار قد نقل الفيروس إلى داخل المستشفى. على الفور، اتخذت التدابير اللازمة، وأجريت طوال ثلاثة أيام مسحة البلعوم الأنفي لجميع الأطباء والأطباء المتدربين والمقيمين وطاقم العمل في المستشفى باستخدام طريقة فحص الـPCR كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، حرصت الإدارة على الاتصال بشكل فردي بجميع المرضى الذين غادروا الوحدة المعنية منذ 14 يوما وقدمت لكل منهم فحص الـPCR.


في ما عدا الحالات التي تم اكتشافها في الأيام الأولى وبعد عزل جميع موظفي الوحدة المعنية فورا وإغلاقها، أظهرت نتائج أكثر من 2000 عينة وجود 4 حالات إضافية بين موظفي أوتيل ديو الذين تم فحصهم جميعا. سيخضع هؤلاء الأشخاص الذين لا يعانون أي أعراض للحجر المنزلي حتى شفائهم التام.


تؤكد هذه المبادرة غير المسبوقة، والتي أجريت على نطاق واسع، على التزام الإدارة العامة للمستشفى مكافحة الفيروس بفعالية ومنع انتشاره، حتى ضمن نقطة انتشار الفيروس من دون أعراض.


على ضوء نتائج حملة الفحوصات الشاملة هذه، تؤكد إدارة أوتيل دو أن حرم المستشفى خال من حالات كوفيد-19 وأنها تتخذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout