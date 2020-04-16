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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2020

16
APRIL
2020
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اللواء: أسرار

همس
يشكو موظفون من تنظيم محاضر ضبط، بسبب الخروج إلى العمل، ولا سيما في المصارف، التي استثنيت بقرار من مجلس الوزراء من الإقفال، على أن يهتم بالإجراءات، الوزير المعني، ولكن التعليمات للدوريات إما لم تصل أو...؟


غمز
خلافاً لما تردّد، فإن مؤسسة سياحية عربية، أبلغت الوزارة المعنية أنها علقت العمل في الفندق الذي تملكه لمدة شهرين، بما في ذلك رواتب الأجراء والمستخدمين.


لغز
تمرّ العلاقة بجفاء بين مسؤول كبير وموظف نقدي كبير، على خلفيات تاريخية وربما سياسية!

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر مالية إن ثلاث خطوات محورية غابت عن الخطة الحكومية المالية هي الالتزام بخفض الاستيراد من 20 مليار $ إلى 10 مليارات عبر إجراءات جمركية وضريبية وتخصيص قروض بالليرة اللبنانية وبفائدة 1% بما يعادل مليار دولار سنوياً للمشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها والبديلة للاستيراد وهيكلة القطاع العقاري الحكومي والخاص بما يؤمن ما يعادل مليار دولار سنوياً.

 

كواليس

كشفت مصادر صحية عالمية أن 90% من المعدات والأدوية التي يتم التعامل فيها تجارياً بين الدول في مواجهة كورونا هي ذات منشأ صناعي صيني ولو كانت بأسماء صناعية أوروبية أو أميركية. وقالت إن نصف المختبرات والمعامل الخاصة بالأدوية واللقاحات للشركات العالمية موجود في الصين.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

أكدت أوساط ديبلوماسية ليل أمس وفاة لبنانيين اثنين من أبناء الجالية في إحدى الدول الأوروبية نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا.

 

علّقت شخصية سياسية مخضرمة على زيارة الرئيس دياب للرئيس الحص بالقول: "بيخلق من الشبه أربعين" نموذجان حكوميان لمدرسة واحدة عنوانها "لا تعمل لا تخطئ".

 

يؤكد وزير الاتصالات طلال حواط في مجالسه أنه بات مقتنعاً بأنّه لا مفر من المضي قدماً في استرداد إدارة قطاع الخلوي.

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