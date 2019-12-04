رفول: لا استقالة لرئيس الجمهورية والتيار سيكون بالحكومة الجديدة

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شدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الوزير السابق بيار رفول على أن "لا استقالة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعهد الرئيس عهد انتاج ومشاريع".



وقال: "التيار الوطني الحر سوف يكون بالحكومة الجديدة واذا تواجدنا يهمنا الانتاج وهذا المبدأ لدينا في التيار".



وبالنسبة الى مطالبة "الوطني الحر" بوزراة الطاقة، أكد رفول في حديث لصوت المدى أن "برنامج العمل موجود ويجب البدء بالتنفيذ وخصوصاً خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط".



وأوضح أن "العلاقة بين التيار الوطني وتيار المستقبل ليست متأزمة ولكنها ليست مريحة".



وأضاف رفول: "نحن نركز على المهام وليس على الشخص والنائب جبران باسيل سوف يتفرغ للحزب".