الوكيل القانوني للوزير باسيل: هذا الإخبار وغيره من الإخبارات الكاذبة يندرج في إطار حملة التشهير التي تستهدف الوزير

A + A -

صدر عن الوكيل القانوني لرئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل البيان التالي:



نشرت بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن أحد المحامين قد تقدم بوجه الوزير باسيل أمام النيابة العامة التمييزية بأخبار كاذب يتعلق بجرائم مزعومة لا أساس لها من الصحة.



يهمنا أن نجزم للرأي العام اللبناني أن الأخبار الكاذبة موضوع الإخبار لجهة العمولة المزعومة عن الهبة القطرية التي وردت أساساً في جريدة الديار كما ورد في الإخبار كانت موضوع دعوى قضائية قدمت من قبل الوزير باسيل بحق ناشر الخبر الذي أكّد أمام القضاء عدم صحة الخبر الذي نشره ووقع إقراراً خطياً بذلك، الأمر الذي يثبت الإفتراء موضوع الإخبار.



من جهة أخرى فان المزاعم الأخرى موضوع الإخبار حول صفقات مزعومة في قطاع الكهرباء من عمولات مزعومة وغيرها كانت أيضاً موضوع دعاوى قضائية بحق مروجي الإشاعات الذين صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بإدانتهم عن عدم صحة الإخبار وعجز بعضهم الآخر عن تقديم دليل واحد يثبت صحتها.



واخيراً من الواضح أن هذا الإخبار وغيره من الإخبارات الكاذبة يندرج في إطار حملة التشهير التي تستهدف الوزير باسيل لأسباب لم تعد خافية على أحد.