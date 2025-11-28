living cost indicators
8 أطعمة يجب تجنبها لتفادي تساقط الشعر

28
NOVEMBER
2025
يؤثر تساقط الشعر على ملايين الأشخاص حول العالم لا سيما في فصل الشتاء، وذلك نتيجة التوتر وسوء النظام الغذائي

في بعض الأحيان يرتبط تساقط الشعر بالنظام الغذائي، خصوصا عند الإفراط في تناول المأكولات الموسمية، والسكريات، وقدمت اخصائية التغذية فيني كودامالا، لائحة أطعمة ينصح بالابتعاد عنها للحفاظ على صحة فروة الرأس.

وأوضحت أخصائية التغذية، أن المشروبات السكرية والمخبوزات والأطعمة المقلية يمكن أن تسبب التهابات واختلالا هرمونيا وتهيجا في فروة الرأس، ما قد يؤدي إلى ترقق الشعر أو تساقطه، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت أنه يجب على الأشخاص القلقين بشأن تساقط الشعر الانتباه إلى استهلاك السكر، لأن الكثير منه يجعل البنكرياس يفرز المزيد من الإنسولين، ما يمكن أن يؤثر سلبا على الأوعية الدموية وفروة الرأس.

وأوضحت أن فرط السكري في الجسم يؤثر على الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، ما يجعله أضعف وأنحف.

وأشارت إلى أن المشروبات السكرية مثل الشوكولاتة الساخنة، يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الشعر، إذا استهلكت بإفراط.

وكشفت مراجعة نشرت في مجلة "التغذية والصحة"، في وقت سابق من هذا العام، أن الرجال الذين يشربون أكثر من 3.5 لترات من المشروبات الغازية أسبوعيا كانوا أكثر عرضة للصلع.

كما نبهت أخصائية التغذية إلى أن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحلويات، والكعك، والبسكويت تؤثر على نسبة السكر في الدم وتؤثر أيضا على صحة الشعر.

وقالت إن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى تساقط الشعر المفرط.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية، ورقائق البطاطس، والوجبات الخفيفة المعلبة، والآيس كريم، والشوكولاتة.

وحذرت الأخصائية من الأطعمة المقلية، مؤكدة أنها تهيج فروة الرأس، وتؤثر على كثافة الشعر ونموه.

الأطعمة التي تنصح الأخصائية بالابتعاد عنها في الشتاء لتجنب الأضرار بصحة الشعر:

- المشروبات الموسمية

- الدونات

- الكعك

- الكوكيز والبسكويت

- الفطائر

- اللحم المفروم

- البطاطس المقلية

- معجنات الإفطار

- الوجبات السريعة

Skynews
{{article.title}}
