دواء ثوري يعزز النجاة من سرطان الثدي بلا مضاعفات جسدية

أظهرت دراسة حديثة أن دواء مبتكرا قد يقلل من خطر عودة سرطان الثدي المميت بعد العلاج.

ويقدم الدواء نتائج واعدة للنساء المصابات بالنوع الأكثر شيوعا لسرطان الثدي، الإيجابي لمستقبلات الإستروجين والسالب لمستقبلات HER2.

وأعلنت شركة الأدوية السويسرية Roche، يوم الثلاثاء، أن دواءها التجريبي giredestrant أظهر نتائج مشجعة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي لم تُعرض بالكامل بعد.

تفاصيل التجربة

تضمنت تجربة Lidera نحو 4100 مريضة مصابات بسرطان الثدي متوسط أو عالي الخطورة، في المراحل الأولى والثانية والثالثة من المرض.

وكان الهدف من التجربة تقييم قدرة giredestrant على تحسين البقاء على قيد الحياة دون مرض مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي، والذي يعمل على حجب تأثير هرمون الإستروجين.

ويصنّف الدواء كمحطّم انتقائي لمستقبلات الإستروجين (SERD)، إذ يرتبط بمستقبلات الإستروجين في الخلايا السرطانية ويؤدي إلى تحللها، ما يمنع إشارات نمو الأورام.

النتائج

أظهرت النتائج الأولية أن giredestrant حقق تحسنا ملحوظا وذو دلالة إحصائية وأهمية سريرية في معدلات البقاء على قيد الحياة دون مرض مقارنة بالعلاج القياسي.

كما تبيّن أن الدواء كان جيد التحمل ولم تُسجل له آثار جانبية خطيرة، بخلاف بعض العلاجات التقليدية التي يضطر العديد من المرضى للتوقف عنها بسبب مضاعفاتها، مثل الهبات الساخنة وجفاف المهبل.

ويعتبر giredestrant أول دواء من نوعه يظهر فوائد واضحة بعد العلاج الأولي للسرطان، ويعطي الأمل في تحسين نتائج العلاج لعدد كبير من المرضى.

أهمية النتائج

يشير الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف مهم خصوصا لأن سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين يصعب علاجه أحيانا بسبب العوامل الهرمونية، ويعود المرض لدى نحو ثلث المريضات بعد العلاجات التقليدية.

وفي الحالات المبكرة من المرض، يصل معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 90%، لكنه ينخفض إلى نحو 33% إذا انتشر السرطان.

وقال الدكتور ليفي غارواي، كبير المسؤولين الطبيين في Genentech (جزء من مجموعة Roche): "تؤكد هذه النتائج إمكانات giredestrant كعلاج هرموني جديد مفضل للأشخاص المصابين بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة، حيث توجد فرصة حقيقية للشفاء".

وقالت شركة Roche في بيان صحفي: "تدعم هذه الأدلة قدرة giredestrant على تحسين النتائج بشكل ملموس مقارنة بالعلاج الهرموني القياسي في سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين في المراحل المبكرة والمتقدمة".