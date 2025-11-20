يهما أفضل.. العنب الأحمر أم الأخضر؟

A + A -

أيحتار كثيرون في الاختيار بين العنب الأخضر ونظيره الأحمر، فيما تؤكد الأبحاث أن الصنفين يتقاربان في خصائصهما وفوائدهما الغذائية، ويبقى العامل المتحكم في النهاية هو التفضيل الشخصي بين حلاوة الأحمر، أو حموضة الأخضر.

ويتشابه العنب الأخضر والأحمر في عدد السعرات الحرارية، ونسبة البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والسكريات وغيرها من المعادن والفيتامينات الأساسية.

ويحتوي العنب الأحمر والأخضر على العديد من مضادات الأكسدة، وهي موجودة خاصة في القشرة واللب والبذور، وتعرف بخصائصها الداعمة للقلب وللشيخوخة الصحية.

وتشمل فوائد العنب:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

تعزيز صحة العينين عند تناوله بانتظام.

دعم الصحة الإدراكية لدى الأصحاء والمصابين بضعف إدراكي بسيط.

تعزيز صحة العظام والمفاصل.

خصائص مضادة للالتهاب والميكروبات والسرطان.

ويكمن الفرق الأساسي بين العنب الأحمر والأخضر في الطعم؛ فالكثيرون يفضلون حلاوة العنب الأحمر، بينما يميل آخرون إلى حموضة العنب الأخضر، وفقا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث".

كما أن العنب الأحمر والأخضر يختلفان في تركيز المركبات التي تعزز صحة الجسم، مثل الريسفيراترول والأنثوسيانين.

الريسفيراترول

يوجد الريسفيراترول في العنب الأحمر والأخضر، لكن العنب الأحمر والبنفسجي يحتويان على كمية أكبر.

ويعرف الريسفيراترول بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، ودوره في حماية القلب، والأعصاب، والوقاية من السرطان.

الأنثوسيانين

ويُعرف العنب الأحمر بغناه بالأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي للفاكهة لونها المميز.

وتشمل خصائصه مضادات الأكسدة، ومضادات السكري، ومضادات السرطان، ومضادات الالتهاب والميكروبات.

وتستخدم الأنثوسيانينات المستخلصة من قشر العنب كملون غذائي طبيعي في الأطعمة والمشروبات ذات اللون الأرجواني.