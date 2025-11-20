living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يهما أفضل.. العنب الأحمر أم الأخضر؟

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أيحتار كثيرون في الاختيار بين العنب الأخضر ونظيره الأحمر، فيما تؤكد الأبحاث أن الصنفين يتقاربان في خصائصهما وفوائدهما الغذائية، ويبقى العامل المتحكم في النهاية هو التفضيل الشخصي بين حلاوة الأحمر، أو حموضة الأخضر.

ويتشابه العنب الأخضر والأحمر في عدد السعرات الحرارية، ونسبة البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والسكريات وغيرها من المعادن والفيتامينات الأساسية.

ويحتوي العنب الأحمر والأخضر على العديد من مضادات الأكسدة، وهي موجودة خاصة في القشرة واللب والبذور، وتعرف بخصائصها الداعمة للقلب وللشيخوخة الصحية.

وتشمل فوائد العنب:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

تعزيز صحة العينين عند تناوله بانتظام.

دعم الصحة الإدراكية لدى الأصحاء والمصابين بضعف إدراكي بسيط.

تعزيز صحة العظام والمفاصل.

خصائص مضادة للالتهاب والميكروبات والسرطان.

ويكمن الفرق الأساسي بين العنب الأحمر والأخضر في الطعم؛ فالكثيرون يفضلون حلاوة العنب الأحمر، بينما يميل آخرون إلى حموضة العنب الأخضر، وفقا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث".

كما أن العنب الأحمر والأخضر يختلفان في تركيز المركبات التي تعزز صحة الجسم، مثل الريسفيراترول والأنثوسيانين.

الريسفيراترول

يوجد الريسفيراترول في العنب الأحمر والأخضر، لكن العنب الأحمر والبنفسجي يحتويان على كمية أكبر.

ويعرف الريسفيراترول بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، ودوره في حماية القلب، والأعصاب، والوقاية من السرطان.

الأنثوسيانين

ويُعرف العنب الأحمر بغناه بالأنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي للفاكهة لونها المميز.

وتشمل خصائصه مضادات الأكسدة، ومضادات السكري، ومضادات السرطان، ومضادات الالتهاب والميكروبات.

وتستخدم الأنثوسيانينات المستخلصة من قشر العنب كملون غذائي طبيعي في الأطعمة والمشروبات ذات اللون الأرجواني.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout