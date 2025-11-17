living cost indicators
ما أفضل وقت لقياس وزنك والحصول على نتيجة دقيقة؟

17
NOVEMBER
2025
يحرص كثيرون على متابعة أوزانهم بشكل دوري كمؤشر أولي على الحالة الصحية بشكل عام، لا سيما إذا كانوا يتبعون حمية غذائية معينة.

لكن الرقم الظاهر على الميزان لا يعكس دائما الوزن الدقيق للجسم، إذ يتأثر يوميا بعوامل مثل نوعية الطعام وكمية السوائل ومستوى النشاط البدني.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "فسيولوجيكال ريبورتس"، أن وزن الجسم يشهد تقلبات طبيعية خلال اليوم بسبب نوع الأكل والشرب ومقدار الحركة، مما يجعل الالتزام بوقت محدد لقياسه أمرا أساسيا لرصد مؤشرات دقيقة بدلا من ملاحظة تغيرات مؤقتة في الوزن.

وبحسب أخصائية التغذية لورين أوكونور، فإن أفضل وقت لقياس الوزن هو الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة واستخدام الحمام، وقبل تناول أي طعام أو شراب، إذ يكون الجسم حينها قد أتم عمليات الهضم ليلا وتكون المعدة شبه فارغة، مما يمنح قراءة أكثر دقة.

وينصح الخبراء بتجنب القياس بعد الوجبات أو شرب كميات كبيرة من السوائل، لتفادي الارتفاع المؤقت في الوزن، وكذلك بعد التمارين الرياضية، حيث يؤدي فقدان السوائل بالتعرق إلى قراءة أقل من الواقع.

كما تمر النساء بتقلبات مؤقتة في الوزن قبل الدورة الشهرية، أو أثناء انقطاع الطمث.

وللحصول على نتائج موثوقة، يوصي المتخصصون بقياس الوزن مرة أسبوعيا في يوم ووقت ثابت، مع الوقوف على الميزان بقدمين حافيتين ووضعية مستقيمة وعلى سطح ثابت، وارتداء ملابس خفيفة وثابتة كل مرة.

ويؤكد الخبراء أن الأهم من رقم اليوم هو الاتجاه العام للوزن على مدى أسابيع، لأنه وحده يعكس التغيرات الحقيقية في الجسم.

Skynews
{{article.title}}
