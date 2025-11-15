living cost indicators
طبيب روسي ينفي 7 أساطير شائعة عن القهوة

15
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادة ما تكثر الأحاديث عن فوائد ومضار القهوة، والجرعة المثلى من ذلك المشروب المفضل لدى الكثيرين حول العالم.

وفي ذلك الخصوص، دحض الدكتور رومان أورسان، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز الأساطير الشائعة حول القهوة، مشيراً إلى أن الجرعة الآمنة من تناولها تصل إلى أربعة أكواب من الإسبريسو (القهوة السوداء) يومياً، بحسب ما نقل عنه موقع science.mail.ru. كما دحض الطبيب الروسي 7 أساطير شائعة عن القهوة.. وهي:

*الأسطورة الأولى: القهوة مجرد مشروب طاقة بلا فوائد صحية

وأوضح أورسان أن القهوة ليست مجرد مشروب منبه، بل تحتوي على مضادات أكسدة وبوليفينولات وأحماض عضوية مفيدة للخلايا وللبكتيريا المعوية. وأضاف أن رائحة القهوة ومتعة شربها مع الآخرين تساهم في الحفاظ على المرونة العصبية للدماغ.

*الأسطورة الثانية: يكفي تناول كوب واحد فقط في اليوم

أشار الطبيب إلى أن الجرعة الآمنة من الكافيين تبلغ نحو 400 ملليغرام يومياً، أي ما يعادل 4 أكواب من الإسبريسو.

ونصح النساء الحوامل والمرضعات بتوخي الحذر، إذ يمكن أن يزيد الكافيين من توتر الرحم وينتقل إلى حليب الأم، مما قد يسبب اضطراب النوم وقلق الطفل. لذا لا تُعد القهوة الخيار الأمثل خلال فترتي الحمل والرضاعة.

*الأسطورة الثالثة: القهوة تساعد على الشعور بالشبع

وقال الطبيب الروسي إن القهوة قد تخفف الشعور بالجوع مؤقتاً، لكنها لا تُغير سلوك الأكل أو تعزز فقدان الوزن على المدى الطويل. ورغم شيوعها بين الطلاب والأشخاص ذوي الجداول المزدحمة، إلا أنها ليست وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.

 

*الأسطورة الرابعة: القهوة تضعف القلب والأوعية الدموية

وأكد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الروسي أن فوائد القهوة تفوق أضرارها المحتملة، وأنها لا تُضعف القلب عند تناولها باعتدال. ومع ذلك، قد يؤدي الإفراط أو التناول غير المنتظم إلى زيادة مؤقتة في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم، وأحياناً إلى شعور طفيف بعدم انتظام النبض.

*الأسطورة الخامسة: من الصعب الإقلاع عن القهوة

وأوضح الطبيب أن الإدمان على القهوة ليس دائماً، ويمكن التخلص منه عبر تقليل الاستهلاك تدريجياً، أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين، أو استبدالها بشاي الأعشاب أو شاي الهندباء.

وأضاف: "لن تظهر أعراض انسحاب قوية بعد يومين من التوقف، لكن أول 24 ساعة قد تكون مزعجة وتترافق مع صداع، غثيان، صعوبة في التركيز، وقلق".

 

*الأسطورة السادسة: القهوة تسرب الكالسيوم من الجسم

وأضاف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الروسي أن القهوة تحسن تدفق الدم الكلوي، لكنها لا تؤثر سلباً على استقلاب الكالسيوم. وأشار إلى أن الحفاظ على نظام غذائي غني بالكالسيوم، مثل تناول منتجات الحليب المخمر، والجبن، والمكسرات، يمنع أي تأثير محتمل.

 

*الأسطورة السابعة: القهوة مع الحليب "سُم"

وأخيراً، نفى أورسان هذا المعتقد تماماً، مؤكداً أن القهوة بالحليب غير ضارة، بل إن الحليب يعزز بعض الفوائد الصحية للقهوة. لكنه نبه إلى أن بعض أنواع الحليب مرتفعة السعرات الحرارية، ما يستدعي الانتباه عند مراقبة الوزن.

