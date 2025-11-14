ألمانيا ترصد سلالة لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف

A + A -

أكدت السلطات الألمانية، الخميس، رصد سلالة للفيروس المسبب لشلل الأطفال في عينات من مياه صرف صحي بمدينة هامبورغ. وأشارت إلى تشكيل فريق عمل وأخذ المزيد من العينات.

وأبلغ معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وكالة "رويترز"، الأربعاء، برصد هذه السلالة، مما يمثل انتكاسة للجهود الرامية إلى القضاء على هذا المرض عالمياً.

وذكرت وزارة الصحة الألمانية أن "اكتشاف سلالة للفيروس المسبب لشلل الأطفال في عينة من مياه الصرف الصحي يُظهر فعالية المراقبة. ولم يتلق معهد روبرت كوخ أي بلاغ حتى الآن عن أي حالات سريرية لشلل الأطفال".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يأتي هذا الرصد بعد مرور أكثر من 30 عاماً على تسجيل آخر حالات الإصابة بالفيروس الأصلي لشلل الأطفال في ألمانيا. وهو أول رصد للفيروس من خلال أخذ عينات بيئية في البلاد منذ بدء هذا النوع من المتابعة الدورية عام 2021، وأول رصد في أوروبا منذ عام 2010.

وأفادت السلطات الصحية في هامبورغ بتشكيل فريق عمل من الخبراء لمكافحة العدوى وأخذ المزيد من العينات بالتنسيق الوثيق مع معهد روبرت كوخ. وأكدت وزارة الصحة تلقيها إفادات حول المستجدات، مشددة على أن التطعيم أساسي للوقاية من شلل الأطفال.

وأوضحت سلطات هامبورغ أن العينة الإيجابية أُخذت في الأسبوع الذي بدأ في السادس من أكتوبر (تشرين الأول). وأكدت بذلك ما ذكره معهد روبرت كوخ سابقاً بأن الخطورة التي يشكلها انتشار المرض في ألمانيا لا تزال منخفضة للغاية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات التطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد.

وصرح معهد روبرت كوخ بأنه لم يتلق أي بلاغات بوجود إصابات.