احذروا.. مرض خطير للغاية بسبب سلالة الإنفلونزا الجديدة!

13
NOVEMBER
2025
يحثّ كبار أطباء الأطفال الآباء على الحرص على حصول أطفالهم على بخاخ الأنف الذي يوفر الحماية من الإنفلونزا، في ظلّ المخاوف من موسم إنفلونزا شديد الخطورة. وحذّرت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل (RCPCH) من أن حتى الأطفال الأصحاء سابقًا قد يُصابون بمرض خطير بسبب الإنفلونزا.

تأتي هذه النصيحة في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) بأن لقاح الإنفلونزا لهذا العام يوفر "حماية قوية" للأطفال والبالغين على حد سواء. ووفقًا للوكالة، تشير البيانات إلى أن لقاح 2025/2026 يمنع حاليًا دخول المستشفى في 70-75% من حالات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا، وأن فعاليته لدى البالغين تتراوح بين 30-40%.

تظل هذه الأرقام صحيحة رغم ظهور سلالة جديدة تسببت في ارتفاع مبكر في حالات الإنفلونزا. أفاد مسؤولون أن سلالة إنفلونزا A(H3N2) "المُنجرفة"، والمعروفة الآن باسم السلالة الفرعية K، هي السلالة السائدة حاليًا في إنكلترا.

وأعرب مسؤولون في قطاع الصحة عن مخاوفهم من أن موسم الإنفلونزا قد بدأ "مبكرًا على غير العادة" هذا العام، حيث تُظهر البيانات أن نشاط المستشفيات قد وصل بالفعل إلى مستويات لم تُسجل عادةً إلا في ديسمبر. ويشمل ذلك ارتفاعًا في حالات دخول المستشفيات بين الأطفال الصغار.

وصرحت الدكتورة هيلين ستيوارت، مسؤولة تحسين الصحة في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، لوكالة الأنباء البريطانية (PA): "يبدو أن هذا العام موسم سيء للغاية - فمعدلات الإصابة بالإنفلونزا أعلى بكثير في هذه المرحلة مما كانت عليه في نفس المرحلة من العام الماضي. ونعلم أن هناك بعض التغييرات في انتشار فيروس الإنفلونزا، مما يعني أن الناس قد يكونون أكثر عرضة للإصابة به"، وفقًا لموقع بريستول لايف .

لذا، من المهم جدًا أن يتلقى الجميع التطعيم، لأنه يبدو أن هذا العام سيكون عامًا سيئًا. لا يرغب أي والد في أن يضطر إلى اصطحاب طفله إلى المستشفى والانتظار في غرفة انتظار مزدحمة لفترات طويلة، وكلما زاد عدد الشباب الذين نستطيع حمايتهم ومنعهم من الاضطرار إلى ذلك، كان ذلك أفضل.

تابعت: "للأسف، لا يُصاب كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة طويلة الأمد بالإنفلونزا فحسب، بل قد تُسبب أيضًا مرضًا شديدًا لدى الأطفال الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة. يحتاج آلاف الأطفال إلى دخول المستشفى سنويًا بسبب إصابتهم بالإنفلونزا.

وقالت: "أعني، لسوء الحظ، يمكن أن يقتل الأطفال، يموت الأطفال كل عام بسبب الأنفلونزا، لذلك فهو بالتأكيد ليس مجرد نزلة برد سيئة".

أضافت:" المضاعفات الرئيسية التي نراها هي الالتهاب الرئوي، وهو التهاب صدري حاد يتطلب دعمًا تنفسيًا، وقد يتطور إلى تعفن الدم وحالات خطيرة للغاية. لقد رأيت أطفالًا مرضى للغاية يتوجهون إلى العناية المركزة بسبب الإنفلونزا".

وعندما سُئلت عن العبء الذي يتحمله الآباء، الذين يجب أن يوافقوا على تلقي طفلهم لجرعة الإنفلونزا في المدرسة، أقرت قائلة: "للأسف، حدث لي هذا العام الماضي. لم أقرأ البريد الإلكتروني. ولأنني من أشد مؤيدي التطعيم، فقد فاتني البريد الإلكتروني".

روسيا اليوم
{{article.title}}
