الصحة العالمية: وفاة أكثر من مليون شخص بهذا المرض

13
NOVEMBER
2025
كشفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مرض السل المعدي هو الأكثر فتكا بالعالم، وقد أودى بحياة قرابة 1.23 مليون شخص خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير سنوي صادر عن الصحة العالمية، فقد انخفضت الوفيات الناجمة عن مرض السل بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالعام 2023، فيما تراجع عدد الإصابات بقرابة 2 بالمئة.

وتفيد التقديرات بأن 10,7 ملايين شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم في 2024، هم 5,8 ملايين رجل و3,7 ملايين امرأة و1,2 مليون طفل.

والسل مرض يمكن الوقاية منه ومعالجته، وهو ناجم عن بكتيريا تؤثر في معظم الأحيان على الرئتين، وينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يبصق الأشخاص المصابون.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية تيريزا كاساييفا، الأربعاء: "للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى اضطرابات في الخدمات الصحية، انخفض عدد الإصابات بالسل والوفيات الناجمة عنه".

وشددت على أن "خفض الميزانية والعوامل المستمرة للوباء قد يؤدي إلى خسارة التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، لكن من شأن التزام سياسي واستثمار مستدام وتضامن دولي أن يمكننا من عكس هذا الاتجاه والقضاء على هذه الآفة القديمة بصورة نهائية".

 

Skynews
