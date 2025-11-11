living cost indicators
مع إقتراب الطقس البارد .. تأثيرات مفاجئة على فمك وأسنانك!

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

آرم نيوز -

مع انخفاض درجات الحرارة، لا يقتصر تأثير البرد على المفاصل أو البشرة، بل يصل أيضاً إلى الفم والأسنان.


يشرح الدكتور راج جونيجا، اختصاصي طب الأسنان ومدير عيادة Face Teeth Smile Dental Clinics، أربع طرق يؤثر بها الشتاء على فمك وكيفية التعامل معها:

حساسية الأسنان
الشعور بألم عند تناول مشروبات ساخنة أو باردة شائع في الشتاء بسبب تآكل مينا الأسنان وكشف الأعصاب الحساسة. ينصح باستخدام معجون لتقليل الحساسية وفرشاة ناعمة، وتجنب الأطعمة الحمضية ومنتجات التبييض.


تشققات الأسنان والحشوات
التغير السريع بين البرد والحرارة يجعل الأسنان تتمدد وتنكمش، مما قد يسبب تشققات أو تلف الحشوات القديمة. عند الشعور بألم أو حساسية في منطقة معينة، استشر طبيبك فوراً.

 

جفاف الفم وتشقق الشفاه
التدفئة المنزلية تزيد جفاف الفم، مسببة رائحة غير مستحبة وتسوساً محتملاً. لتجنب ذلك، اشرب الماء بانتظام، استخدم مرطب هواء، امضغ علكة خالية من السكر، وضع بلسم على الشفاه.

شد الفك وصرير الأسنان
البرد قد يدفع البعض لشّد الفك أو طحن الأسنان أثناء الارتجاف، مسببا ألم مفصل الفك وصداع وضعف المينا. الحل: تدفئة الوجه، تمارين استرخاء، واستشارة الطبيب حول واقٍ ليلي إذا لزم الأمر.

ويختم جونيجا بنصيحة بسيطة: احرص على الفحوص الدورية للأسنان، فالكشف المبكر يمنع المشكلات الصغيرة من التحول إلى ألم كبير. 

