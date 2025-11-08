living cost indicators
اختراق طبي لمحاربة سرطان البنكرياس... علماء يطورون علاجاً مناعياً جديداً

8
NOVEMBER
2025
طوَّر فريق من العلماء علاجاً جديداً يعتمد على الأجسام المضادة؛ لمساعدة الجهاز المناعي على التعرُّف على سرطان البنكرياس ومهاجمته بفاعلية أكبر.

ووفق تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، يستخدم سرطان البنكرياس حيلةً فريدةً للهروب من الجهاز المناعي، حيث يغطّي خلاياه بمادة سكرية تعمل «تمويهاً»، مما يجعل الجسم يعتقد أنها خلايا طبيعية، وبالتالي يتجنب مهاجمتها.

وعادةً ما تركز العلاجات المناعية على البروتينات أو الجينات، لكن هذا العلاج الجديد يستهدف السكريات على سطح الخلايا السرطانية، مانعاً إياها من خداع الجهاز المناعي، وفقاً للباحثين من جامعة نورث وسترن في شيكاغو.

سكر واحد يخدع الجهاز المناعي

وقال محمد عبد المحسن، أستاذ مشارك في الطب بجامعة نورث وسترن والمتخصص في الأمراض المعدية: «سرطان البنكرياس مشهور بقدرته على الاختفاء أمام الجهاز المناعي، وكان من المدهش أن سكراً واحداً يُدعى (السياليك أسيد) يمكنه خداع الخلايا المناعية بهذه القوة».

وأضاف: «عندما تُغطّى الأورام بهذا السكر، فإنها تشغل مفتاحاً (يوقف) نشاط بعض الخلايا المناعية، كأنها تقول: (أنا خلية صحية، لا تهاجمني)».

نجاح العلاج في التجارب على الفئران

وأظهرت التجارب على الفئران أن العلاج الجديد نجح في تعطيل إشارة السكر، ما أعاد تنشيط الخلايا المناعية وأبطأ نمو السرطان. في نموذجين مختلفين للفئران، نمت الأورام بشكل أبطأ بكثير عند استخدام العلاج مقارنة بالمجموعة التي لم تتلقَ العلاج.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة أولى نحو تجارب بشرية محتملة، وقد يُدمج العلاج في المستقبل مع العلاج الكيميائي أو العلاجات المناعية الحالية لتعزيز الفاعلية.

وأوضحت هيلويزا ب. سواريس، وهي المدير الطبي لقسم العلاج التشخيصي في معهد هنتسمان للسرطان وأستاذة مساعدة في جامعة يوتا، أن «البحث واعد لأنه يقدِّم طريقةً جديدةً لمساعدة الجهاز المناعي على التعرُّف على سرطان البنكرياس ومهاجمته. كان الجزء اللافت للنظر أن حجب هذه الإشارة أعاد نشاط الخلايا المناعية وبدأت بمهاجمة الورم بشكل أكثر فاعلية، ما يشير إلى اتجاه واعد لعلاجات مستقبلية».

بدوره، أشار د. مارك سيغل، لـ«فوكس نيوز»، إلى صعوبة التعامل مع سرطان البنكرياس، وقال: «غالباً ما يُكتشف المرض في مراحل متقدمة لأنه لا يُظهر أعراضاً مبكرة، ويقع في عمق الجسم. علاوة على ذلك، يصعب علاجه لأنه لا يحتوي على كثير من الأهداف المناعية الجيدة، ولا يتغير جينياً بسرعة».

التحديات والحدود الحالية

ولا تزال التجارب محدودة على الحيوانات فقط، ولم تُجرَ بعد دراسات على البشر، مما يعني أن التعقيدات الحقيقية للسرطان البشري قد تختلف. كما أن الأورام تستخدم طرقاً عدة للهروب من الجهاز المناعي، ما يجعل من المرجح أن يكون هذا العلاج جزءاً من استراتيجية مركبة، وليس علاجاً وحيداً.

أيضاً، لم تُحدد بعد السلامة طويلة المدى وجرعات العلاج المناسبة للبشر. لذلك، يحتاج الباحثون إلى تجارب سريرية لتقييم فاعليته ودوره المحتمل في علاج هذا السرطان القاتل.

ويعمل فريق البحث الآن مع أطباء «مركز روبرت إتش. لوري» الشامل للسرطان بجامعة نورث وسترن على التحضير لتجارب بشرية مستقبلية، ومن المتوقع أن يكون العلاج جزءاً من تركيبة مع العلاجات الكيميائية والمناعية الحالية، وليس بديلاً عنها.

وفقاً للباحثين، قد يستغرق الأمر نحو 5 سنوات قبل أن يصبح العلاج متاحاً للمرضى إذا أثبتت الدراسات البشرية نجاحه.

ختاماً، شدَّدت سواريس على أهمية الدعم المستمر للمشروعات البحثية والمشاركة في التجارب السريرية، وقالت: «الخطوة واعدة، لكنها لن تغير الرعاية الطبية بين ليلة وضحاها. التمويل المستمر والمشاركة في التجارب السريرية ضروريان للحفاظ على تقدم هذا البحث».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
