هل يؤثر الصيام المتقطع على مهارات التفكير؟

A + A -

أكدت دراسة جديدة أن الاعتقاد السائد بأن الصيام المتقطع يُضعف بشدة حدة الذهن ومهارات التفكير لدى البالغين هو «اعتقاد غير صحيح».

وتقوم فكرة الصيام المتقطع على تناول الطعام خلال أوقات محددة، والصيام عنه في أوقات أخرى، دون التركيز بالضرورة على نوعية الطعام التي يتناولها الشخص.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حلل الباحثون 71 دراسة سابقة شملت أكثر من 3 آلاف بالغ سليم، وقامت بمقارنة الأداء الإدراكي للمشاركين الذين تناولوا الطعام بشكل عادي وأولئك الذين اتبعوا نظام الصيام المتقطع، بمتوسط 12 ساعة في اليوم.

وبحثت الدراسات في عوامل مثل استرجاع الذاكرة، واتخاذ القرارات، وسرعة الاستجابة، والدقة.

وخلص فريق الدراسة الجديدة إلى عدم وجود دليل قاطع على أن الصيام المتقطع يُضعف الأداء العقلي.

وقال ديفيد مورو، الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة «أوكلاند» والمؤلف الرئيسي للدراسة: «كان أداء الأفراد الذين صاموا مشابهاً بشكل ملحوظ لأداء أولئك الذين تناولوا الطعام، مما يُشير إلى أن الوظيفة الإدراكية تبقى مستقرة في غياب تناول الطعام».

وأشار إلى أن الصيام «قد يكون مفيداً أيضاً لجسم الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بفقدان الوزن. فمن الناحية الفسيولوجية، يُحفز الصيام تحولات أيضية مهمة تُنظّم الأنظمة الهرمونية، وتُنشّط عمليات إصلاح الخلايا المرتبطة بطول العمر».

لكن على الرغم من ذلك، فقد أشار الباحثون إلى وجود بعض الأدلة على أن أداء أدمغة الأطفال الصغار قد تتأثر بعد الصيام لأكثر من 12 ساعة، مؤكدين أهمية تناول الفئات العمرية الصغيرة لوجبة الإفطار.

وسبق أن أشارت عدة دراسات إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في حرق الدهون بفاعلية كبيرة وتحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع بعض الأدلة على فوائده المُضادة للالتهابات.