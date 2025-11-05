خبراء يحذرون من الإفراط في شرب القهوة أثناء القيادة

A + A -

يلجأ العديد من سائقي الشاحنات والسيارات، خصوصا أولئك الذين يقطعون مسافات طويلة، إلى احتساء القهوة ومشروبات الطاقة للحفاظ على اليقظة والتركيز أثناء القيادة، غير أن أبحاثا وخبراء كشفوا أن تجاوز الحد اليومي الموصى به من الكافيين قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وذكرت صحيفة "تلغراف"، أن دراسة سابقة كشفت أن السائقين الذين يتناولون كميات كبيرة من القهوة ومشروبات الطاقة يكونون أكثر عرضة للحوادث، مقارنة بمن تناولوا كمية قليلة.

وتشير دراسات آخرى إلى أن أخذ جرعات من الكافيين قد يقلل حوادث السير، لكن خبراء السلامة الطرقية نبهوا إلى أن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يسبب الحوادث.

وكشفت استطلاع رأي، أن حوالي 11 مليون سائق في بريطانيا يتجاوزون الحد اليومي الموصى به من الكافيين.

وقال الطبيب في هيئة الخدمات الصحية البريطانية تيم ميرسر: "يعد شرب القهوة والشاي أمرا طبيعيا، ولكن السائقين الذين يعتمدون على المقاهي قد يواجهون مشاكل، إذ إن تلك المشروبات غالبا ما تكون مليئة بجرعات متعددة من الإسبريسو، فكوب واحد من إحدى العلامات التجارية يمكن أن يدفعك لتجاوز الحد الأقصى المسموح به".

كيف يؤثر الإفراط في القهوة على القيادة؟

ضعف اتخاذ القرار

وأوضح جيمس جيبسون، المدير التنفيذي لمنظمة "رود سيفتي جي بي" المتخصصة في السلامة الطرقية، أن أعراضا مثل القلق والدوخة والصداع تضعف القدرة على اتخاذ القرارات وعلى حدة التركيز.

وأضاف "يتخذ السائقون قرارات كل ثانية، مثل تحديد ما إذا كان من الآمن الخروج من التقاطع، أو تغيير المسار، وإن ضعف اتخاذ القرار يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السائقين ومرافقيهم، ومستخدمي الطرق الآخرين".

الارتعاش

عند تجاوز الحد المسموح به، يمكن للكافيين أن يحفز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى ارتعاش اليدين أو الساقين، مما يصعب أداء الحركات الدقيقة مثل التوجيه، أو تغيير السرعة، أو الحفاظ على ضغط مستقر على الدواسة، ويمكن أن تتحول هذه الاهتزازات إلى تشنجات خطيرة.

بطء رد الفعل

تحسن الجرعات العادية من الكافيين اليقظة والتركيز، ولكن الجرعات المفرطة تسبب العصبية المفرطة، والقلق، والتأخر في رد الفعل بسبب فرط النشاط العصبي.

كما يمكن أن تسبب أيضا ضعفا في تقدير المسافة أو السرعة.

الاضطرابات البصرية

قد تؤدي المستويات العالية من الكافيين إلى ارتعاش عضلات العين، وصعوبة التركيز، خاصة عند التعب أو الجفاف، ما يزيد خطر الإصابة باضطرابات الرؤية، أو الرمش المتكرر، أو تشتت النظر.

الصداع

يترتب عن الإفراط في شرب الكافيين ضيق الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب الصداع.

القيادة الآمنة

أوضح جيمس جيبسون أنه ينبغي على السائقين تحديد مقدار الكافيين الذي يستهلكونه، وأن يفكروا فيما إذا كانوا يتجاوزون الحد اليومي الآمن البالغ نحو 400 ملغ، ناصحا إياهم بتنظيم استهلاك القهوة، وأخذ فترات راحة لتقليل التعب.