العصير ليس دائما الخيار الصحي.. حقائق يجب أن تعرفها

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

يُعدّ استخلاص العصير من الفواكه والخضراوات الطازجة طريقة سهلة لزيادة استهلاك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكن لا توجد أدلة علمية قوية تُثبت أن شرب العصائر أكثر فائدة من تناول الفواكه والخضراوات الكاملة.

 

زيادة استهلاك العناصر الغذائية

 

تُعتبر الفواكه والخضراوات مصدرا غنيا بفيتامينَي A وC، والفولات، والبوتاسيوم، ومركّبات نباتية مساعدة على الوقاية من الأمراض المزمنة.

 

العصير البارد المعصور بالضغط الهيدروليكي يحافظ على العناصر الغذائية والنكهات نظرا لقلة الحرارة أثناء استخلاصه. لذلك يُنظر إليه غالبا باعتباره خيارا ذا قيمة غذائية أعلى.

 

نقص الألياف

 

إزالة اللب والقشرة أثناء العصر تؤدي إلى فقدان الألياف الغذائية. والإكثار من العصائر قد يحرم الجسم من فوائد الألياف، مثل:

 

خفض الالتهاب.

الحد من خطر السكري وأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

تحسين الهضم.

دعم إدارة الوزن.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تقليل الألياف مؤقتًا عند الإصابة بالتهابات الأمعاء أو نوبات كرون والقولون العصبي.

 

دعم مكافحة الالتهاب

 

عصائر الخضراوات الورقية والتوتيات غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، المرتبطَين بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

 

من العصائر المرتبطة بخصائص مضادّة للالتهاب: البرتقال، الكرز، البرقوق، الطماطم.

 

كما أن إضافة الزنجبيل أو الكركم قد تعزز هذا التأثير.

 

تحسين صحة البشرة

 

يسهم العصير في الترطيب، ما يساعد على الحد من جفاف البشرة وظهور التجاعيد الناتجة عن نقص السوائل.

 

الخضراوات مثل الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة غنية بالكاروتينات وفيتامين A، المرتبطَين بحماية الجلد من أضرار الشمس.

 

الفواكه الحمضية والتوت والكيوي تعزز فيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين.

 

هل يبطئ العصير الشيخوخة؟

 

قد يقدم بعض الفوائد، لكن لا دليل قوي على أنه يتفوق على تناول الفواكه والخضراوات الكاملة.

 

دعم المناعة

 

العصائر قد تكون مصدرًا مركّزًا لفيتامينات المناعة، مثل: فيتامين A (البطاطا الحلوة، السبانخ) للوقاية عبر دعم الأغشية المخاطية.

فيتامين C (الحمضيات، التوت، الكيوي) لمضادات الأكسدة.

فيتامين E (الخضراوات الورقية، المكسرات) لتعزيز الدفاع المناعي.

دعم الوظائف الإدراكية

 

الخضراوات الورقية والملونة مرتبطة بتحسين صحة الدماغ وإبطاء التراجع المعرفي بفضل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية.

 

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول عصائر طبيعية معتدلة يرتبط بانخفاض خطر التدهور المعرفي مقارنة بالمشروبات المحلّاة.

 

زيادة الطاقة

 

الترطيب الجيد يحافظ على النشاط، والعصائر الطبيعية قد تمنح دفعة طاقة قبل التمرين بفضل الكربوهيدرات الطبيعية.

 

دعم صحة القلب

 

بعض العصائر مثل البرتقال والرمان والكرفس والكرز قد تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم.

 

عصير الشمندر غني بالنترات التي توسع الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم.

 

تحسين المزاج

 

تناول خمس حصص يوميًا من الفواكه والخضراوات — بما في ذلك العصائر — قد يرتبط بتحسن المزاج وتقليل خطر الاكتئاب، بفضل الفيتامين C والفيتامينات B والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

 

ارتفاع مفاجئ في سكر الدم

 

عصائر الفاكهة قليلة الألياف قد ترفع سكر الدم بسرعة، لذا قد لا تكون مناسبة لمرضى السكري دون إشراف.

Skynews
{{article.title}}
