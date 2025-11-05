living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 أشياء يومية تسبب اصفرار الأسنان... كيف تتعامل معها؟

5
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّرت طبيبة الأسنان البريطانية هانا كينسيلا من أن بعض الأطعمة والمشروبات اليومية يمكن أن تُسبب اصفرار الأسنان بشكل واضح، حتى لمن خضعوا لعمليات تجميلية مثل الزرعات، مشيرة إلى أن العناية اليومية وحدها لا تكفي للحفاظ على البياض الناصع.

وأضافت كينسيلا، التي تُعد من أبرز المختصين في تجميل الأسنان في المملكة المتحدة ومؤسسة علامة "Icy Bear" للعناية بالفم، أن "المشكلة ليست في الامتناع التام عن تناول تلك الأطعمة، بل في معرفتها والحد من تأثيرها عبر خطوات بسيطة بعد الأكل أو الشرب"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

 

المينا تمتصّ الأصباغ

كما أوضحت أن المينا، الطبقة الخارجية للأسنان، تعمل كدرع واقٍ لكنها مسامية بطبيعتها، ما يجعلها تمتص الأصباغ اللونية القوية في الأطعمة والمشروبات. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تغير تدريجي في اللون. كما أن تآكل المينا الطبيعي مع التقدم في العمر يكشف طبقة العاج (الدنتين) الصفراء بطبيعتها، ما يزيد الإحساس بالتصبغ.

 

وفيما يلي أكثر 5 مسببات لتصبّغ الأسنان:

1- الشاي والقهوة

إذ يعدّ الشاي والقهوة من أكثر المشروبات اليومية تسببًا بتصبغات بنية بين الأسنان بسبب احتوائهما على مادة التانين. فيما تخفف إضافة الحليب بعض الأثر، كما يُستحسن المضمضة بالماء بعد الشرب.

2- العصائر الحمضية

كذلك تحتوي عصائر البرتقال والليمون والرمان على سكر مركز وحموضة مرتفعة تفتح مسامات المينا، ما يسمح للأصباغ بالنفاذ أعمق. لذا تنصح كينسيلا بشرب العصائر باستخدام قشة لتقليل ملامستها للأسنان.

3- الصلصة

إلى ذلك، يعد الكاتشب وصلصة الباستا من أكثر المسببات "غير المتوقعة". فحموضتهما العالية تؤدي إلى تآكل المينا مع الاستخدام المتكرر. وتوصي بتناول خضروات ورقية أو جبن قبل الوجبة لتشكيل طبقة واقية طبيعية.

 

4- التوت الداكن

كما أكدت الطبيبة أن ثمارًا مثل العنب البري والتوت الأسود والتوت الأحمر تحتوي على أصباغ قوية وحموضة مرتفعة، ما يضاعف خطر الاصفرار. لذا أوصت بتناوله ضمن الوجبات أو مع اللبن لتقليل احتكاكه المباشر بالأسنان.

5- التدخين

إلى ذلك، شددت كينسيلا على أن التدخين لا يزال المسبب الأكبر للاصفرار، لكنها حذّرت أيضًا من "التأثير الخفي" للفايب (السجائر الإلكترونية)، إذ تحتوي النكهات على مواد لزجة تلتصق بالمينا وتترك طبقة يصعب تنظيفها.

 

نصائح وقائية

كما أوضحت أن كثيرًا من الأشخاص الذين أجروا عمليات "فينير" (veneers) أو زراعة أسنان يظنون أنهم تخلصوا من مشكلة التصبغ نهائيًا، "لكن الواقع أن تلك المواد التجميلية أكثر عرضة للتصبغات من المينا الطبيعية، ما يجعل العناية الدقيقة ضرورة بعد كل وجبة".

هذا ونصحت الطبيبة بالمضمضة بالماء أو غسول فم خالٍ من الكحول بعد الأكل أو الشرب، وكذلك بتنظيف الأسنان بعد 30 دقيقة من المشروبات الحمضية لتفادي تآكل المينا، إضافة إلى فحص الأسنان دوريًا مرتين سنويًا، وتجنّب الإفراط في العصائر الملونة والمشروبات الغازية.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout